Koncertek
41 perce
Zúzdával zárják a nyarat Záhonyban
A Radar nyitja a záhonyi nyárzáró rockestet
Fotó: Radar zenekar
Egész estés rockbulival zárják a nyarat Záhonyban szeptember 6-án, szombaton. A koncertek a Dr. Béres József Parkban lesznek, 19 órától a kisvárdai Radar lép színpadra, este fél kilenctől pedig a Pokolgép robbantja be a rockerek pogómotorját.
