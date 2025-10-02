Újfehértón köszöntöttük Szabolcs vármegye legidősebb emberét, a 105 éves János bácsit (fotókkal, videóval)

A kedvünkért háromszor is elfújta a születésnapi tortáján a gyertyákat Hajcsák János csütörtökön: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legidősebb embere 105 éves lett. A régi magyar nóták nagy barátjaként mosolyogva hallgatta kertjében az Újfehértói Fúvószenekar játékát, majd kedvenc fotelja kényelméből mesélt hosszú és gazdag életéről: a pásztorkodással töltött gyermekkorról, a vasútról, a második világháborúról és az azt követő orosz hadifogságról, családjáról és a Jóistenbe vetett hitéről, mely az éhezés és a kényszermunka négy éve alatt sem hagyta el. Egyetlen lánya, Anna és egy szem unokája, Zsigmond óvó szeretettel fogta közben a kezét.

105 éves lett Hajcsák János bácsi, újfehértói otthonában köszöntöttük Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye alighanem legidősebb emberét

Fotó: Bozsó Katalin

Édesanyám 89 éves korában hunyt el 2019-ben, azóta édesapám egyedül él, de természetesen van segítsége és mi is rendszeresen jövünk hozzá. Szeretetben és békességben élni, másokon segíteni – ez lebeg a szeme előtt. Édesapám hiszi és vallja, hogy a Jóisten egyengeti az útját, mert bár mindig voltak nehézségek, amikkel meg kellett küzdenie, a rossz mellé mindig kapott valami jót is

– árulta el szelíd mosollyal Anna, akinek nagyszülei pásztorkodtak, s a legidősebb gyermekként Hajcsák János már 7-8 esztendős korában a hortobágyi legelőkön hajtotta a juhokat. A természet és az állatok szeretete végigkísérte az életét, kertjében csodás gyümölcsfák terebélyesedtek, melyekről a munkával töltött éjszakák után is szívesen gondoskodott.

János bácsi 105 évesen is követi a világ eseményeit

Amikor kitört a háború és behívták katonának, a konyhán látott el feladatot. János bácsi ezért a mai napig rendkívül hálás, mert mint többször is hangsúlyozta, így ő nem bántott senkit a harctéren. A Moszkva közeli hadifogolytáborban töltött esztendők alatt és után sem panaszkodott soha, pedig rengeteget dolgoztatták.