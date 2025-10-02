október 2., csütörtök

Újfehértón köszöntöttük Szabolcs vármegye legidősebb emberét, a 105 éves János bácsit (fotókkal, videóval)

A trianoni békediktátum évében született, túlélte a II. világháborút és az orosz hadifogságot, végigdolgozta az életét, gondoskodott a családjáról... A 105 éves Hajcsák János bácsit újfehértói otthonában köszöntöttük.

Csáki Alexandra

A kedvünkért háromszor is elfújta a születésnapi tortáján a gyertyákat Hajcsák János csütörtökön: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legidősebb embere 105 éves lett. A régi magyar nóták nagy barátjaként mosolyogva hallgatta kertjében az Újfehértói Fúvószenekar játékát, majd kedvenc fotelja kényelméből mesélt hosszú és gazdag életéről: a pásztorkodással töltött gyermekkorról, a vasútról, a második világháborúról és az azt követő orosz hadifogságról, családjáról és a Jóistenbe vetett hitéről, mely az éhezés és a kényszermunka négy éve alatt sem hagyta el. Egyetlen lánya, Anna és egy szem unokája, Zsigmond óvó szeretettel fogta közben a kezét. 

Édesanyám 89 éves korában hunyt el 2019-ben, azóta édesapám egyedül él, de természetesen van segítsége és mi is rendszeresen jövünk hozzá. Szeretetben és békességben élni, másokon segíteni – ez lebeg a szeme előtt. Édesapám hiszi és vallja, hogy a Jóisten egyengeti az útját, mert bár mindig voltak nehézségek, amikkel meg kellett küzdenie, a rossz mellé mindig kapott valami jót is

– árulta el szelíd mosollyal Anna, akinek nagyszülei pásztorkodtak, s a legidősebb gyermekként Hajcsák János már 7-8 esztendős korában a hortobágyi legelőkön hajtotta a juhokat. A természet és az állatok szeretete végigkísérte az életét, kertjében csodás gyümölcsfák terebélyesedtek, melyekről a munkával töltött éjszakák után is szívesen gondoskodott.

János bácsi 105 évesen is követi a világ eseményeit 

Amikor kitört a háború és behívták katonának, a konyhán látott el feladatot. János bácsi ezért a mai napig rendkívül hálás, mert mint többször is hangsúlyozta, így ő nem bántott senkit a harctéren. A Moszkva közeli hadifogolytáborban töltött esztendők alatt és után sem panaszkodott soha, pedig rengeteget dolgoztatták.

Azt gondolom, hogy az ottani körülmények, az éhezés, a hideg megkeményítették, hozzászokott a viszontagságos élethez, ami a későbbiekben sem enyhültek. Ha kirándulni mentek édesanyámmal, az út alatt soha nem evett és ivott, hogy miatta ne kelljen megállnia a busznak. Megfelelt a magával szemben állított elvárásoknak, és ezt valamilyen szinten a családjától is elvárta, de nem negatív értelemben, inkább követendő példa volt előttünk.

A háború után visszatért a vasúthoz, majd a debreceni kartográfiai vállalatnál dolgozott egészen 74 éves koráig. Az aktív pihenés időszaka következett, mindig talált munkát a kertben, a kis családi birtokot gondozta, tevékenyen teltek a mindennapok. Ma is ki-kisétál, megnézi a paradicsomot, a cseresznyefát, aminek ropogós gyümölcsét örömmel fogyasztja, de ebben a korban már jobban értékeli az otthon kényelmét. Tévézik, rádiót hallgat – olykor egyszerre teszi a kettőt –, olvasni is nagyon szeretett, de sajnos már nem lát jól, így arról le kellett mondania. Tisztában van mindennel, ami körülötte történik, szellemileg friss, követi a világ eseményeit és szívesen beszélget másokkal.

Édesapám elsősorban arra tanított, hogy következetesen éljek, tisztességgel forduljak mások felé, segítsek másoknak, folyamatosan fejlődjek és becsülettel végezzem a munkámat. Mindig azt mondta, hogy ha már ugyanazt az időt jól és rosszul is eltölthetjük, akkor válasszuk a jót.

Elárulta, hogy szerinte mi a hosszú élet titka

Családja mellett az újfehértói önkormányzat is felköszöntötte János bácsit 105. születésnapja alkalmából. Dr. Hosszú József polgármester oklevéllel és egy kis ajándékkal kedveskedett a település és nagy valószínűséggel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legidősebb emberének, aki több kedves emlékét is megosztotta velünk.

– Még egészen kicsi voltam, de már hittem az Istenben. Azt mondja nekem egyszer az édesanyám: „Kisfiam, most már megtanulunk imádkozni. Mindig csak azt mondjad, amit én mondok!” Hallgattam, hallgattam egy darabig, aztán csak megszólaltam: „Anyuka, én szeretnék beszélni az Istennel ima közben, de nem szól nekem.” Azt mondja erre édesanyám: „Ó, kisfiam, nem szól, csak hallgatózik az Isten!” – nevette el magát a 105 éves János bácsi, de a szemében könny csillogott. Jó ideje már mindenki arról faggatja, hogy mi a hosszú élet titka. 

Mindig becsületesen éltem, nem bántottam senkit, nem nyerekedtem és rábíztam magam a Jóistenre.

 

