Az '56-os hősökre emlékeztek Vásárosnaményban, amikor egyszercsak megjelent Kapu Tibor... (fotók, videó)
A Bereg szívében született és a csillagokig jutott – Kapu Tibor kutatóűrhajós díszpolgári címet vehetett át Vásárosnaményban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára emlékeztek szerdán a kisvárosban.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztek szerdán Vásárosnaményban. A város polgármestere, Filep Sándor Orbán Viktor miniszterelnök gondolatait idézte ünnepi köszöntőjében.
Az 1956-os forradalmat sorscsapások előzték meg. 1956 januárjában földrengés rázta meg az országot, márciusban pedig jeges ár öntötte el a Duna vidékét. Felnőttek és gyermekek haltak meg, több száz család vált hajléktalanná, és több ezer embert telepítettek ki. Felhívó jel volt ez, ideje készülni az összefogást követelő nagy időkre. És 1956 októberében aztán a Duna után a történelem is kilépett a medréből: a megáradt történelem, akárcsak a megáradt folyó, nem fújt visszavonulót délutánra, és nem húzódott vissza vackára éjszakára sem, végigment a maga útján, a saját törvényei szerint. Ilyenkor születnek a hősök. Hősök lesznek a cipészlegényekből, a gyári munkásokból, a földművesekből, mártírává válnak a könyvelők, az óvónők... 1956 októbere arannyal írta be a bátor magyarok nevét a nemzet nagy történelemkönyvébe.
– Az emlékezés kötelesség és örök felelősség, mert a történelem természete ilyen: örökséget hagy, felelősséget rak a későbbi nemzedékek vállára. De az megemlékezés perceiben álljunk meg egy pillanatra, hiszen a szomszédunkban háború pusztít. Negyedik éve tart már ez az őrület, ami nem kímél nőt, férfit, gyermeket, időset és fiatalt. Senki nem tudja, hogy meddig fog tartani, a frontvonalon már százezrek vesztek oda értelmetlenül. És megvan a veszélye annak, hogy kitörjön a világháború. Erre ne kerüljön sor! Ötvenhat tanulsága az, hogy csak egyetlen dologért, Magyarországért és a magyar szabadságért szabad harcolni. A mai fiatalságnak, gyermekeinknek és unokáinknak is el kell mondanunk, mennyire boldoggá és elégedetté tesz bennünket a szabadság, amiért annyi áldozatot hozott nemzetünk. Meg kell nekik tanítanunk, hogy a szabadságot és a nemzeti függetlenséget nem adják ingyen és nem adják örökre, minden egyes nap meg kell küzdenünk érte. Tudniuk kell, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor nekik kell majd megvívniuk a saját harcukat – hangsúlyozta Vásárosnamény első embere.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc büszke örökösei vagyunk
– A magyar nemzet sokszor ejtette ámulatba a világot, az elmúlt néhány száz évben Nobel-díjas tudósokkal, űrhajósokkal, sok híres embert adott a világnak Bereg, Szatmár és Szabolcs is. A szabadságharcaink pedig kapaszkodót nyújtanak a földkerekségen mindenkinek, aki elbizonytalanodik az értékeiben, gyökereiben. Ékes példa erre az 1956-os forradalom és szabadságharc – emlékeztette a vásárosnaményi művelődési központ vendégeit Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke.
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek VásárosnaménybanFotók: Bozsó Katalin
– Olyan idők jártak, amikor idegen hatalmak erőltettek az országra torz rendet, a kommunizmus fasizmussal vetekedő diktatúrája nyomorította meg testet és lelket. A II. világháborút követő nagyhatalmi játszmák könnyedén dobálóztak egy kis országgal, szemernyit sem törődve az önrendelkezés, a szabad akarat szentségével. A nemzet nem akart tovább sodródni, megelégelte, hogy külföldről vezérelt érdekek szabjanak számára irányt és korlátokat, így saját kezébe vette önnön sorsának alakítását. A szándék kezdetben sikerrel kecsegtetett, de a tiszta szándékot ismét külső erők és annak honi kiszolgálói verték láncra. A súlyos véráldozat nem volt elegendő a szabadság, a szabadságvágy győzelméhez, arra még évtizedeket kellett várni. Ez a kihívás áll előttünk most is, de bízom benne, hogy a békévágy, a béke újra győzni fog.
Kapu Tibor Vásárosnamény új díszpolgára
– Amikor mi még olyan fiatalok voltunk, mint itt a legfiatalabbak, akkor nekünk 1956-ról még egészen mást tanítottak. Olyannyira, hogy azt mondták, hogy ha valaki '56-os volt, egy kicsit el kell tőle húzódni. A történelemkönyveinkben csak a lincselésről voltak képek, olyat nem nagyon láttunk, hogy a szabadságharc után adományt gyűjtenek az elesettek családjának vagy a forradalmároknak. Csak a rendszerváltozás után kerültek közelebb hozzánk a történetek
– idézte fel dr. Tilki Attila. A térség országgyűlési képviselője elárulta: pedagógusként sokat gondolkodott azon, hogy amit egy ünnepségen elmondanak vagy ahogy tanítja történelemórán a nemzeti sorsfordító napokat, az ne csak kimondott szó legyen, hanem próbálja meg megérinteni valahogy azokat a fiatalokat, akik nem abban a közegben nőttek fel. Akiknek már lehet, hogy a szüleik, nagyszüleik sem meséltek arról a korról.
Tizenegy év telt el 1945 és 1956 között, de ennyi is elég volt arra, hogy a magyar társadalom szinte minden rétege megérezze, mit jelent a kommunizmus, a diktatúra, hogy megérezze, mit jelent, ha az ember nem szabad. De mégis, mi vitte arra az embereket Pesten, hogy fegyvert fogjanak? A tiltakozás és egy erős szabadságvágy, hiszen a magyar egy szabadságszerető és büszke nép. Soha nem fogjuk eltűrni, hogy mások mondják meg nekünk, mit csináljunk!
A megemlékezés ünnepi műsorát Estére gyere a térre... címmel a vásárosnaményi Eötvös-iskola Petőfi Sándor Tagintézményének növendékei mutatták be, majd a városi kitüntetések átadása kövezkezett. Az idén Vásárosamény szülötte, a második kiképzett magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor vehette át a díszpolgári címet, aki a Bereg szívétől egészen a csillagokig jutott.
Hol is kaphatná az ember – remélhetőleg az első – díszpolgári címét, mint ott, ahol született? A családom ezer szállal kötődik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez, én az életem első éveit Nyírmadán töltöttem, de itt, Vásárosnaményban érettségiztek a szüleim, gyerekkoromban ide jártunk nyaralni és látogatóba. Nagyon sokat köszönhetünk ennek a városnak, és bízom benne, hogy méltán öregbíthetem tovább a hírnevét, ezért a jövőben is igyekszem mindent megtenni
– hangsúlyozta Kapu Tibor.
A megemlékezés zárásaként a művelődési központ vendégei átsétáltak a Szent István parkba és megkoszorúzták Kiss Sándor bibliás politikus szobrát.
Vásárosnaményért Emlékplakett kitüntetésben részesült
- dr. Siposné Szilágyi Ildikó Edit, a Vásárosaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa
- Czomba Katalin Klára, a vásárosnaményi polgármesteri hivatal titkársági ügyintézője
- Badakné Péter Ildikó, a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola pedagógusa
- Kazamér László a diáksport és az egészséges életmód népszerűsítéséért
- Báthory Zoltán brigádvezető
- Jávorszkyné Temesi Éva, a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola volt testnevelőtanára
- Balogh Sándor, a gergelyiugornyai közfoglalkoztatottak brigádvezetője
- Tihor Krisztián, a Vásárosaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánctanára
A Köz Szolgálatáért kitüntető díjban részesült
- Filéné Huszti Zsuzsanna, a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola oktatója
- Kajdyné Szerényi Zita, a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium pedagógusa
- Nagyné Szabó Henrietta, a Vásárosaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa
- Sánta Miklósné, a Vásárosaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott pedagógusa és báboktatója
- Turai Zsigmond önkéntes, jógaoktató
Vásárosnamény Városért – Pro Urbe kitüntető díjban részesült
- Cserepes Sándor, a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese
Díszpolgári Cím kitüntető díjban részesült
- Kapu Tibor kutatóűrhajós, Vásárosnamény szülötte
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés Ezüst Emlékérme posztumusz kitüntetésben részesült
- Ignácz Zoltán repülő főhadnagy, a Magyar Légierő egykori pilótája
