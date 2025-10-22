Az '56-os hősökre emlékeztek Vásárosnaményban, amikor egyszercsak megjelent Kapu Tibor... (fotók, videó)

– Olyan idők jártak, amikor idegen hatalmak erőltettek az országra torz rendet, a kommunizmus fasizmussal vetekedő diktatúrája nyomorította meg testet és lelket. A II. világháborút követő nagyhatalmi játszmák könnyedén dobálóztak egy kis országgal, szemernyit sem törődve az önrendelkezés, a szabad akarat szentségével. A nemzet nem akart tovább sodródni, megelégelte, hogy külföldről vezérelt érdekek szabjanak számára irányt és korlátokat, így saját kezébe vette önnön sorsának alakítását. A szándék kezdetben sikerrel kecsegtetett, de a tiszta szándékot ismét külső erők és annak honi kiszolgálói verték láncra. A súlyos véráldozat nem volt elegendő a szabadság, a szabadságvágy győzelméhez, arra még évtizedeket kellett várni. Ez a kihívás áll előttünk most is, de bízom benne, hogy a békévágy, a béke újra győzni fog.

Kapu Tibor Vásárosnamény új díszpolgára

– Amikor mi még olyan fiatalok voltunk, mint itt a legfiatalabbak, akkor nekünk 1956-ról még egészen mást tanítottak. Olyannyira, hogy azt mondták, hogy ha valaki '56-os volt, egy kicsit el kell tőle húzódni. A történelemkönyveinkben csak a lincselésről voltak képek, olyat nem nagyon láttunk, hogy a szabadságharc után adományt gyűjtenek az elesettek családjának vagy a forradalmároknak. Csak a rendszerváltozás után kerültek közelebb hozzánk a történetek

– idézte fel dr. Tilki Attila. A térség országgyűlési képviselője elárulta: pedagógusként sokat gondolkodott azon, hogy amit egy ünnepségen elmondanak vagy ahogy tanítja történelemórán a nemzeti sorsfordító napokat, az ne csak kimondott szó legyen, hanem próbálja meg megérinteni valahogy azokat a fiatalokat, akik nem abban a közegben nőttek fel. Akiknek már lehet, hogy a szüleik, nagyszüleik sem meséltek arról a korról.