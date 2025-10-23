Tisztelet a hősöknek!
Fejet hajtottak a hős előtt, aki a szovjetek elleni védekezést irányította
Ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással hajtottak fejet a hősök előtt.
Az 1956-os emlékművet és Vitéz Szűcs Sándoremléktábláját is megkoszorúzták Záhonyban
Fotó: A város közösségi oldala
A magyar szabadság hősei iránti tisztelet, köszönet és hála jegyében helyezték el az utókor az emlékezés koszorúit az 1956-os emlékműnél Záhonyban – olvasható a város önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezett ünnepség után a résztvevők Vitéz Szűcs Sándor (1919–2005) egykori állomásfőnök emléktáblájánál, aki Záhonyban 1956-ban a szovjet megszállók beözönlése elleni védekezést irányította.
