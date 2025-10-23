1 órája
Milyen fizetőeszközeink voltak az 1956-os forradalom idején?
Leskovics András ajaki érmegyűjtő segítségével górcső alá vesszük az akkoriban használatban lévő bankjegyeinket, érméinket. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának apropóján időutazásra invitáljuk olvasóinkat.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején még az 1949. augusztus 20-án bevezetett Rákosi-címer (hivatalos nevén: népköztársasági címer) volt a hivatalos címerünk, így az szerepelt szinte minden fizetőeszközünkön. Ezek szinte teljesen megegyeznek a későbbi Kádár-korszak soron következő bankjegyeivel és pénzérméivel, amelyeket az idősebb generáció jól ismer, mindössze a címert váltották le 1957. május 23-án az új népköztársasági, vagy közismert nevén a Kádár-címerre - mondta portálunknak a szakember.
Az 1956-os forradalom idején még a népköztársasági címer szerepelt a bankjegyeken
Leskovics András elmondta, a Rákosi címerrel ellátott, úgynevezett piros százas előoldal bal felén a 100-as értékmegjelölés ovális keretben, jobb oldalán Kossuth Lajos ismert portréja látható, középen található a címer. Az akkor nagy értékűnek számító bankjegy hátoldalán az értékmegjelölés, középen Lotz Károly: Menekülés a közelgő vihar elől című festménye szerepel.
A barna ötven forintos bankjegy előoldal bal felén az 50-es értékmegjelölés ovális keretben, jobb oldalán Mányoki Ádám festménye alapján készült II. Rákóczi Ferenc portréja látható, középen találjuk a címert. A bankjegy hátoldalán az értékmegjelölés, középen egy ismeretlen festő által alkotott, kuruc-labanc viadalt ábrázoló festmény található.
Az egyik leghíresebb bankjegyünk, a kék színű húsz forintos előoldalának bal felén a 20-as értékmegjelölés ovális keretben, jobb oldalán Dózsa György portréja látható, szokás szerint középen találjuk a címert. A bankjegy hátoldalán az értékmegjelölés, középen egy kalapácsot és búzakalászt tartó, kimunkált testű, stilizált arcú férfi, az 1924-ben Nyíregyházán született Hegedüs István válogatott öttusázó található, akit az 1956-os forradalom és szabadságharc folyamán, 1956. október 24-én tragikus körülmények között ért halálos lövés Budapesten, a Szófia utcában.
A zöld színű tíz forintos bankjegy előoldal bal felén a 10-es értékmegjelölés ovális keretben, jobb oldalán Petőfi Sándor portréja látható, természetesen itt is középen találjuk a címert. A bankjegy hátoldalán az értékmegjelölés, középen Jankó János festő, rajzoló és karikaturista folyóparti tájat ábrázoló festményének reprodukciója található.
A különböző címletű bankjegyek mérete azonos volt, valamennyit 166 milliméter széles és 72 milliméter magas méretre vágták.
Fémpénzeink az alábbiak voltak 1956-ban:
Névérték Anyaga Súly (gramm) Átmérő (milliméter)
5 forint (1947) Ag 50% 12 32
2 forint Cu-Ni 5 25
1 forint Al 1,5 23,7
50 fillér Al 1,4 22
20 fillér Al 1,25 21
10 fillér Al 0,85 19,1
5 fillér Al 0,6 17
2 fillér (lyukas) Al 0,65 18
A fenti érmék közül az 1947-ben vert, Kossuth-címerrel ellátott ezüst 5 forintos idézőjelesen egy „kakukktojás”, mivel elvileg még forgalomban volt 1956-ban is, de 1948 után már szinte senki nem fizetett vele, a többi közforgalomban lévő érméhez mérve kiemelkedően magasnak számító ezüsttartalma miatt a lakosság a birtokában lévő példányokat a fiók mélyére rejtette és nem szívesen adta ki a kezéből.
