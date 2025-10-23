Milyen fizetőeszközeink voltak az 1956-os forradalom idején?

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején még az 1949. augusztus 20-án bevezetett Rákosi-címer (hivatalos nevén: népköztársasági címer) volt a hivatalos címerünk, így az szerepelt szinte minden fizetőeszközünkön. Ezek szinte teljesen megegyeznek a későbbi Kádár-korszak soron következő bankjegyeivel és pénzérméivel, amelyeket az idősebb generáció jól ismer, mindössze a címert váltották le 1957. május 23-án az új népköztársasági, vagy közismert nevén a Kádár-címerre - mondta portálunknak a szakember.

Az 1956-os forradalom idején még a népköztársasági címer szerepelt a bankjegyeken

Leskovics András elmondta, a Rákosi címerrel ellátott, úgynevezett piros százas előoldal bal felén a 100-as értékmegjelölés ovális keretben, jobb oldalán Kossuth Lajos ismert portréja látható, középen található a címer. Az akkor nagy értékűnek számító bankjegy hátoldalán az értékmegjelölés, középen Lotz Károly: Menekülés a közelgő vihar elől című festménye szerepel.

A barna ötven forintos bankjegy előoldal bal felén az 50-es értékmegjelölés ovális keretben, jobb oldalán Mányoki Ádám festménye alapján készült II. Rákóczi Ferenc portréja látható, középen találjuk a címert. A bankjegy hátoldalán az értékmegjelölés, középen egy ismeretlen festő által alkotott, kuruc-labanc viadalt ábrázoló festmény található.

A nyíregyházi születésű válogatott öttusázó

Az egyik leghíresebb bankjegyünk, a kék színű húsz forintos előoldalának bal felén a 20-as értékmegjelölés ovális keretben, jobb oldalán Dózsa György portréja látható, szokás szerint középen találjuk a címert. A bankjegy hátoldalán az értékmegjelölés, középen egy kalapácsot és búzakalászt tartó, kimunkált testű, stilizált arcú férfi, az 1924-ben Nyíregyházán született Hegedüs István válogatott öttusázó található, akit az 1956-os forradalom és szabadságharc folyamán, 1956. október 24-én tragikus körülmények között ért halálos lövés Budapesten, a Szófia utcában.

A zöld színű tíz forintos bankjegy előoldal bal felén a 10-es értékmegjelölés ovális keretben, jobb oldalán Petőfi Sándor portréja látható, természetesen itt is középen találjuk a címert. A bankjegy hátoldalán az értékmegjelölés, középen Jankó János festő, rajzoló és karikaturista folyóparti tájat ábrázoló festményének reprodukciója található.