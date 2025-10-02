Ezt tuti sosem szúrtad volna ki... Emiatt az apró eltérés miatt ér sokat ez a hazai fémpénz!

41 perce
Az előlapján a Magyar Köztársaság felirat és az évszám, valamint a Lánchíd szerepel a hullámzó Duna folyóval. Ez a speciális 200 forintos érme névértéke sokszorosát éri!
Rendszeresen írunk a hazai pénzérméknél különböző okokból előforduló verdehibákról, valamint a gyártási hibával rendelkező veretekről, amik ezeknek köszönhetően értékesebbek a közforgalomba helyezett érméktől. Most egy ilyen hibával rendelkező 200 forintos érme kerül cikkünk középpontjába, erről beszélt portálunknak Leskovics András ajaki érmegyűjtő.
A közelmúltban egy használatban lévő fizetőeszközünkről, nevezetesen a „hosszú vízvonalas” 200 forintos érméről terjedt el a gyűjtői berkekben, hogy aki ilyet birtokol, az a különféle aukciós oldalakon az érme névértékének többszörösét is megkaphatja a hibás veretekre szakosodott gyűjtőktől.
De mit is jelent a 200 forintos érmén az úgynevezett „hosszú vízvonal”?
A ma forgalomban lévő 200 forintos alapjául szolgáló fizetőeszközünk első szériája 2009-ben jelent meg, elbúcsúztatva az elődjét, a Károly Róbert (I. Károly) királyunk arcmásával ellátott, zöld színű, papír 200 forintos bankjegyünket.
Leskovics András portálunknak elmondta: a 2009-ben megjelent új fizetőeszközünk súlya 9 gramm, átmérője 28,3 milliméter, vastagsága 2 milliméter, anyaga az elterjedt réz-nikkel-cink kombinációja lett.
Az előlapján a Magyar Köztársaság felirat és az évszám, valamint a Lánchíd szerepel a hullámzó Duna folyóval, míg a hátlapján a 200 forint és a BP. feliratot láthatjuk. Forgalomba hozásának évében több, mint 71 millió darabot vertek belőle, majd 2011-ig több, mint 55 millió veret követte. 2012-től a Magyar Köztársaság feliratot lecserélték Magyarország feliratra.
A 200 forintos érméken a Lánchíd alatt a Duna hullámzását különböző szélességű, szaggatott vízvonalakkal igyekeztek jelölni. Normál esetben, alulról számítva a harmadik hullámsor jobb szélén a hullám két rövidebb vonalból áll, de a 2009-es hibás szériákon a hullámot a két rövid vonal helyett egy úgynevezett „hosszú vízvonallal” jelölték.
Az alig észrevehető eltérést valószínűleg egy pontatlan ábrával elkészített verőtő okozhatta az érmén, de mivel a fizetőeszköz nem befolyásolta a mindennapi használatot (például a parkoló-, vagy italautomaták használata során), így közforgalomba került.
Érdekes módon nincs pontos leírás arról, hogy mennyi hibás veret készült ebből az érmetípusból, lehet, hogy csak ezer darab, de előfordulhat, hogy akár kétszázezer érmét is legyártottak a pontatlan előlappal - mondta az ajaki érmegyűjtő.
Mint tudjuk, a modern kereskedelemben a kereslet és kínálat viszonya határozza meg egy adott termék árát, de manapság körülbelül 6000-8000 forint között talál gazdára egy ilyen 200 forintos érme.