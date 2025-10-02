Ezt tuti sosem szúrtad volna ki... Emiatt az apró eltérés miatt ér sokat ez a hazai fémpénz!

Rendszeresen írunk a hazai pénzérméknél különböző okokból előforduló verdehibákról, valamint a gyártási hibával rendelkező veretekről, amik ezeknek köszönhetően értékesebbek a közforgalomba helyezett érméktől. Most egy ilyen hibával rendelkező 200 forintos érme kerül cikkünk középpontjába, erről beszélt portálunknak Leskovics András ajaki érmegyűjtő.

Ez a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott 200 forintos érme a két rövid hullámvonallal (alulról a harmadik hullámsor, a jobb szélén a két rövid hullámvonal) Forrás: forintportal.hu

Ez a 200 forintos érme jóval többet ér a névértékénél!

A közelmúltban egy használatban lévő fizetőeszközünkről, nevezetesen a „hosszú vízvonalas” 200 forintos érméről terjedt el a gyűjtői berkekben, hogy aki ilyet birtokol, az a különféle aukciós oldalakon az érme névértékének többszörösét is megkaphatja a hibás veretekre szakosodott gyűjtőktől.