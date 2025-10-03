1 órája
Beindította az álláshengert a nyíregyházi Lego, listán a friss és ropogós nyitott pozíciók
A beruházást a magyar állam 4,3 milliárd forinttal támogatta. 300 új munkahely jött létre a beruházás során. Mutatjuk, milyen álláslehetőséget kínál a Lego csoport nyíregyházi üzeme!
Mint azt megírtuk, egy 54 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a dániai tulajdonban lévő Lego csoport második legnagyobb gyára lett a világon a nyíregyházi. Az üzemben már 4300-an dolgoznak, a napokban lezárt fejlesztés során 300 új munkahely létesült a nyíregyházi gyárba, de nincs megállás: a közeljövőben további fejlesztéseket és létszámbővítést terveznek. Megkerestük Tóth Csabát, a nyíregyházi üzem HR igazgatóját, akit arról, kérdeztünk, milyen munkakörökbe kerestek, keresnek munkavállalókat.
A beruházás 300 új munkahelyet teremtett
Az 54 milliárdos beruházás átadóünnepségét kedden tartották, melyen részt vett Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Csodálatos eredményeket értünk el itt Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja.
– fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság.
Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett
Az elnök-vezérigazgató kiemelte a nyíregyházi dolgozók és vezetők munkáját és beszélt a zöldenergia, a napelemparkjuk és a geotermikus energiafelhasználás fontosságáról.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, ezzel új rekordot döntött.
A jövő évben a munkavállalók száma eléri az ötezret, ami szintén csúcsot jelent
- tekintett előre a tárcavezető.
A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
Az átadón elhangzott, a nyíregyházi üzem már 260 ezer négyzetméter alapterületen gyártja a világszerte népszerű játékkockákat. Évek óta folyamatosan bővíti megújuló energiaforrásait, jelenleg 24 ezer napelem segíti a gyár működését, ezek száma hamarosan 35 ezerre bővül majd.
Újabb bejelentés várható a Lego nyíregyházi üzeméről
Ezekre a jelenleg is nyitott pozíciókra keresnek embert!
Tóth Csaba, a Lego csoport második legnagyobb gyárának HR igazgatója portálunk megkeresésére elmondta:
a keddi hivatalosan átadóünnepségen a beruházással kapcsolatban elhangzott 300 munkahelyet az utóbbi két évben már betöltöttük, ettől függetlenül folyamatosan keresünk különböző pozíciókba új kollégákat. Az idei év végéig és 2026-ban is
- fogalmazott a nyíregyházi üzem HR igazgatója.
Tóth Csaba hozzátette, hogy most pontosan milyen pozíciók érhetőek el, arról a karrieroldalukon található bővebb információ, ezt az oldalt folyamatosan frissítik.
A karrieroldalon található, október 2-ai adatok szerint jelenleg 11 pozícióba keresnek embert, ezek pedig a következők:
- épület karbantartási anyaggazdálkodó
- szerszámüzemi kisegítő
- karbantartási szakértő (csomagolás)
- technikus (csomagolás)
- NPI processing manager
- mechanikus karbantartó specialista
- csapatkoordinátor (processing)
- processing gépbeállító
- szerszámkészítő
- processing operátor specialista
- karbantartó (csomagolási terület)
Tóth Csaba hozzátette, amennyiben szakképzettséget nem igénylő, szezonális munkát keres valaki (mint például operátori vagy anyagmozgató munkakörök), az partnereiken (Trenwalder és a Workforce) keresztül jelentkezhet.
A HR igazgató szerint érdemes tehát érdeklődni és jelentkezni, hiszen a nyíregyházi LEGO gyár folyamatosan növekszik, jelenleg már 4300 embernek ad munkát.
Minden részletet elárult a gyárigazgató!
A beruházásról, a fenntarthatósági tervekről és a dolgozókkal való kapcsolatáról a nyíregyházi gyárigazgató, Chresten Bruun a Világgazdaságnak adott interjút.
