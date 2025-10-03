Beindította az álláshengert a nyíregyházi Lego, listán a friss és ropogós nyitott pozíciók

Mint azt megírtuk, egy 54 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a dániai tulajdonban lévő Lego csoport második legnagyobb gyára lett a világon a nyíregyházi. Az üzemben már 4300-an dolgoznak, a napokban lezárt fejlesztés során 300 új munkahely létesült a nyíregyházi gyárba, de nincs megállás: a közeljövőben további fejlesztéseket és létszámbővítést terveznek. Megkerestük Tóth Csabát, a nyíregyházi üzem HR igazgatóját, akit arról, kérdeztünk, milyen munkakörökbe kerestek, keresnek munkavállalókat.

54 milliárdos fejlesztés, 300 új munkahely Fotó: Bozsó Katalin

A beruházás 300 új munkahelyet teremtett

Az 54 milliárdos beruházás átadóünnepségét kedden tartották, melyen részt vett Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Csodálatos eredményeket értünk el itt Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja.

– fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság.

