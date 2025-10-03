október 3., péntek

54 perce

Beindította az álláshengert a nyíregyházi Lego, listán a friss és ropogós nyitott pozíciók

Címkék#Lego csoport#beruházás#munkahely

A beruházást a magyar állam 4,3 milliárd forinttal támogatta. 300 új munkahely jött létre a beruházás során. Mutatjuk, milyen álláslehetőséget kínál a Lego csoport nyíregyházi üzeme!

Tarnavölgyi Gergely

Mint azt megírtuk, egy 54 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a dániai tulajdonban lévő Lego csoport második legnagyobb gyára lett a világon a nyíregyházi. Az üzemben már 4300-an dolgoznak, a napokban lezárt fejlesztés során 300 új munkahely létesült a nyíregyházi gyárba, de nincs megállás: a közeljövőben további fejlesztéseket és létszámbővítést terveznek. Megkerestük Tóth Csabát, a nyíregyházi üzem HR igazgatóját, akit arról, kérdeztünk, milyen munkakörökbe kerestek, keresnek munkavállalókat. 

300 új munkahely jött létre
54 milliárdos fejlesztés, 300 új munkahely Fotó: Bozsó Katalin

A beruházás 300 új munkahelyet teremtett

Az 54 milliárdos beruházás átadóünnepségét kedden tartották, melyen részt vett Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Csodálatos eredményeket értünk el itt Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja. 

– fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság.
 

Az elnök-vezérigazgató kiemelte a nyíregyházi dolgozók és vezetők munkáját és beszélt a zöldenergia, a napelemparkjuk és a geotermikus energiafelhasználás fontosságáról.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, ezzel új rekordot döntött. 

A jövő évben a munkavállalók száma eléri az ötezret, ami szintén csúcsot jelent

- tekintett előre a tárcavezető.

A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

Az átadón elhangzott, a nyíregyházi üzem már 260 ezer négyzetméter alapterületen gyártja a világszerte népszerű játékkockákat. Évek óta folyamatosan bővíti megújuló energiaforrásait, jelenleg 24 ezer napelem segíti a gyár működését, ezek száma hamarosan 35 ezerre bővül majd.

Ezekre a jelenleg is nyitott pozíciókra keresnek embert!

Tóth Csaba, a Lego csoport második legnagyobb gyárának HR igazgatója portálunk megkeresésére elmondta: 

a keddi hivatalosan átadóünnepségen a beruházással kapcsolatban elhangzott 300 munkahelyet az utóbbi két évben már betöltöttük, ettől függetlenül folyamatosan keresünk különböző pozíciókba új kollégákat. Az idei év végéig és 2026-ban is

- fogalmazott a nyíregyházi üzem HR igazgatója.

Tóth Csaba hozzátette, hogy most pontosan milyen pozíciók érhetőek el, arról a karrieroldalukon található bővebb információ, ezt az oldalt folyamatosan frissítik.

A karrieroldalon található, október 2-ai adatok szerint jelenleg 11 pozícióba keresnek embert, ezek pedig a következők:

  • épület karbantartási anyaggazdálkodó
  • szerszámüzemi kisegítő
  • karbantartási szakértő (csomagolás)
  • technikus (csomagolás)
  • NPI processing manager
  • mechanikus karbantartó specialista
  • csapatkoordinátor (processing)
  • processing gépbeállító
  • szerszámkészítő
  • processing operátor specialista
  • karbantartó (csomagolási terület)

Tóth Csaba hozzátette, amennyiben szakképzettséget nem igénylő, szezonális munkát keres valaki (mint például operátori vagy anyagmozgató munkakörök), az partnereiken (Trenwalder és a Workforce) keresztül jelentkezhet.

A HR igazgató szerint érdemes tehát érdeklődni és jelentkezni, hiszen a nyíregyházi LEGO gyár folyamatosan növekszik, jelenleg már 4300 embernek ad munkát.

Minden részletet elárult a gyárigazgató!

A beruházásról, a fenntarthatósági tervekről és a dolgozókkal való kapcsolatáról a nyíregyházi gyárigazgató, Chresten Bruun a Világgazdaságnak adott interjút.

