Egészség neked!
55 perce
A cukorbetegség lelki okairól is szó lesz a klubban
Egészség neked! klub indul Biriben
Fotó: Illusztráció: Bánkúti Sándor
Egészség neked! címmel indul tematikus klubfoglalkozás Biriben, a Faluházban október 16-án, csütörtökön 14 órától. A háromrészes – ingyenes – programsorozat nyitányának témája:
- a cukorbetegség szövődményei, lelki okai;
- mozgás otthon.
A november 6-ai alkalommal a testösszetétel-mérés, a koleszterinszint és az ízületi problémák lesznek a középpontban, míg november 13-án a diétákat és a lelki egészséget járják körül a klub tagjai szakemberek segítségével.
