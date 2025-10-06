A cukorbetegség lelki okairól is szó lesz a klubban

Egészség neked! címmel indul tematikus klubfoglalkozás Biriben, a Faluházban október 16-án, csütörtökön 14 órától. A háromrészes – ingyenes – programsorozat nyitányának témája:

a cukorbetegség szövődményei, lelki okai;

mozgás otthon.

A november 6-ai alkalommal a testösszetétel-mérés, a koleszterinszint és az ízületi problémák lesznek a középpontban, míg november 13-án a diétákat és a lelki egészséget járják körül a klub tagjai szakemberek segítségével.