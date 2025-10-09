Ingyenes gyógytorna az egész tanévben – fiatalokat és időseket egyaránt várnak a nyíregyházi foglalkozásokra

Hiánypótló programot indít a 2024-ben alakult Rotary Club Nyírség: a gerincbetegségek megelőzéséért egész évben ingyenes gyógytornára várják a fiatalok és az idősebb korosztály tagjait egyaránt. Hegedűs Renáta, a projekt koordinátora portálunknak elmondta: a nyíregyházi klub a jószolgálaton túl fontosnak tartja a kultúra, a művészetek támogatását, a jótékonykodást és az egészségmegőrzést. Tavaly egy egész napos prevenciós rendezvényen hívták fel a figyelmet a stroke felismerésére és lehetséges megelőzésére, karitatív akcióiknak köszönhetően a város több pontján helyeztek ki félautomata defibrillátorokat, az idén pedig a gerinc betegségeire fókuszálnak.

A gerinc betegségei: ingyenes gyógytornára várják a nyíregyházi fiatalokat és időseket egyaránt.

Illusztráció: Frank Yvette

A gerinc betegségei: az elmélettől a gyakorlatig

– Ez a probléma egyaránt érinti a fiatalokat és az időseket, előbbiek főként gerincferdüléstől szenvednek, aminek oka a hanyag tartás, a féloldalasan hordott táska, de a kütyüzés miatt is egyre több gyerek panaszkodik nyak-, váll- és hátfájdalomra. A nyugdíjasokat sem kerülik el ezek a panaszok, hiszen az életkor előrehaladtával a csigolyák és porckorongok elkopnak, a csontok mésztartalma csökken, az izmok és szalagok meggyengülnek, ami együtt a gerinc rugalmasságának, tartásának és teherbírásának romlásához vezet. A Rotary Club Nyírség – Pták István alapító tagunk ötlete nyomán – egy figyelemfelhívó eseménnyel indítja el a teljes tanévet felölelő programját: október 9-én, csütörtökön 16.30-tól a nyíregyházi Zay Anna Technikumban szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, valamint gyakorlati bemutatókkal várjuk az érdeklődő fiatalokat, szülőket és időseket egyaránt – sorolta Hegedűs Renáta Interact-felelős.

Az esemény programja • Szakértők beszélnek a gerincferdülés korai felismeréséről és a helyes testtartás megőrzésének lehetőségeiről;

• fiatalok személyes történetei hangzanak el, akik saját példájukkal mutatják meg, hogy a mozgás és kitartás mire képes,

• végül gyógytornászok bemutatják azokat az egyszerű, otthon is végezhető gyakorlatokat, amelyek segítenek megelőzni vagy enyhíteni a mozgásszervi problémákat. A belépés díjtalan, de lehetőség nyílik önkéntes adományokkal támogatni a Rotary Club Nyírséget. A rendezvényen a technikum diákjai vigyáznak a gyerekekre, míg a szülők részt vesznek az előadásokon és a bemutatókon.

Egyik héten a fiatalok, másikon az idősek mennek