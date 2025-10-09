1 órája
Ingyenes gyógytorna az egész tanévben – fiatalokat és időseket egyaránt várnak a nyíregyházi foglalkozásokra
A Rotary Club Nyírség kiemelten fontosnak tartja az egészségmegőrzést. A tavalyi stroke prevenciós rendezvénye után ebben az évben a gerinc betegségeire hívja fel a figyelmet a nyíregyházi szervezet, mely az egész tanévet felölelő ingyenes gyógytorna-foglalkozásokat is indít október 15-én.
Hiánypótló programot indít a 2024-ben alakult Rotary Club Nyírség: a gerincbetegségek megelőzéséért egész évben ingyenes gyógytornára várják a fiatalok és az idősebb korosztály tagjait egyaránt. Hegedűs Renáta, a projekt koordinátora portálunknak elmondta: a nyíregyházi klub a jószolgálaton túl fontosnak tartja a kultúra, a művészetek támogatását, a jótékonykodást és az egészségmegőrzést. Tavaly egy egész napos prevenciós rendezvényen hívták fel a figyelmet a stroke felismerésére és lehetséges megelőzésére, karitatív akcióiknak köszönhetően a város több pontján helyeztek ki félautomata defibrillátorokat, az idén pedig a gerinc betegségeire fókuszálnak.
A gerinc betegségei: az elmélettől a gyakorlatig
– Ez a probléma egyaránt érinti a fiatalokat és az időseket, előbbiek főként gerincferdüléstől szenvednek, aminek oka a hanyag tartás, a féloldalasan hordott táska, de a kütyüzés miatt is egyre több gyerek panaszkodik nyak-, váll- és hátfájdalomra. A nyugdíjasokat sem kerülik el ezek a panaszok, hiszen az életkor előrehaladtával a csigolyák és porckorongok elkopnak, a csontok mésztartalma csökken, az izmok és szalagok meggyengülnek, ami együtt a gerinc rugalmasságának, tartásának és teherbírásának romlásához vezet. A Rotary Club Nyírség – Pták István alapító tagunk ötlete nyomán – egy figyelemfelhívó eseménnyel indítja el a teljes tanévet felölelő programját: október 9-én, csütörtökön 16.30-tól a nyíregyházi Zay Anna Technikumban szakmai előadásokkal, személyes történetekkel, valamint gyakorlati bemutatókkal várjuk az érdeklődő fiatalokat, szülőket és időseket egyaránt – sorolta Hegedűs Renáta Interact-felelős.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Az esemény programja
• Szakértők beszélnek a gerincferdülés korai felismeréséről és a helyes testtartás megőrzésének lehetőségeiről;
• fiatalok személyes történetei hangzanak el, akik saját példájukkal mutatják meg, hogy a mozgás és kitartás mire képes,
• végül gyógytornászok bemutatják azokat az egyszerű, otthon is végezhető gyakorlatokat, amelyek segítenek megelőzni vagy enyhíteni a mozgásszervi problémákat.
A belépés díjtalan, de lehetőség nyílik önkéntes adományokkal támogatni a Rotary Club Nyírséget. A rendezvényen a technikum diákjai vigyáznak a gyerekekre, míg a szülők részt vesznek az előadásokon és a bemutatókon.
Egyik héten a fiatalok, másikon az idősek mennek
A Rotary Club Nyírség a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Rehab Kelet Kft. és a Zay-középiskola támogatásával heti rendszerességgel indul gyógytorna, melyen a nyíregyháziak ingyenesen vehetnek részt. A Család utcai iskolában tornáztatják meg október 15-étől a programhoz csatlakozókat:
- egyik héten szerdán 10.45 és 11.30 között Agg Eszter gyógytestnevelő foglalkozik az idősebb korosztállyal,
- a másik héten csütörtökön 16.30-tól 17.15-ig Óbert Hajnalka gyógytornász mozgatja át a fiatalokat.
– Mindketten nagy tudású, elhivatott szakemberek, akik egész tanévben várják a városlakókat a foglalkozásokra – hangsúlyozta a program koordinátora.
Sokkolta, amikor visszanézte a kamerát! Ezt művelte egy idegen az irodája előtt Nyíregyházán!