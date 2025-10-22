A hosszú hétvége alatt ügyeleti ellátási rend lesz a szabolcsi kórházakban

Az ügyeleti ellátási rend szerint a sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás változatlanul működik az októberi hosszú hétvége alatt, csütörtöktől hétfőig a járóbeteg-szakellátás minden tagkórházban szünetel.

Ügyeleti ellátási rend van érvényben csütörtöktől hétfőig a vármegyei kórházakban

Ügyeleti ellátási rend a szabolcsi kórházakban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház tájékoztatja betegeket és a hozzátartozókat, hogy a hosszú hétvége alatt – október 23-án, 24-én, 25-én és 26-án – a járóbeteg-szakellátás valamennyi tagkórházban szünetel, a sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás változatlanul működik. Az ügyeleti ellátással kapcsolatban közölték azt is, hogy a fekvőbetegosztályaikon a munkaszüneti napok látogatási rendje van érvényben: a betegek 10–18 óra között látogathatóak.

Több osztályon is kötelező a maszk viselése!

Csak emlékeztetőül: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában (Nyíregyházi Jósa András Tagkórház és Sóstói úti telephelye, Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház, Mátészalkai Tagkórház, Fehérgyarmati Tagkórház, Vásárosnaményi Tagkórház, Nyírbátori Szakrendelő) kötelező a maszkviselés a fokozott kockázatú, járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályokon és részlegeken.