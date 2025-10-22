október 22., szerda

Egészségügy

23 perce

A hosszú hétvége alatt ügyeleti ellátási rend lesz a szabolcsi kórházakban

A járóbeteg-szakellátás minden egészségügyi intézményben szünetel az elkövetkező négy napban, a betegek 10–18 óra között látogathatóak. Így alakul az ügyeleti ellátási rend a vármegye kórházaiban.

Munkatársunktól

Az ügyeleti ellátási rend szerint a sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás változatlanul működik az októberi hosszú hétvége alatt, csütörtöktől hétfőig a járóbeteg-szakellátás minden tagkórházban szünetel.

Ügyeleti ellátási rend van érvényben csütörtöktől hétfőig a vármegyei kórházakban
Fotó: MW-archív

Ügyeleti ellátási rend a szabolcsi kórházakban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház tájékoztatja betegeket és a hozzátartozókat, hogy a hosszú hétvége alatt – október 23-án, 24-én, 25-én és 26-án – a járóbeteg-szakellátás valamennyi tagkórházban szünetel, a sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás változatlanul működik. Az ügyeleti ellátással kapcsolatban közölték azt is, hogy a fekvőbetegosztályaikon a munkaszüneti napok látogatási rendje van érvényben: a betegek 10–18 óra között látogathatóak.

Több osztályon is kötelező a maszk viselése!

Csak emlékeztetőül: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában (Nyíregyházi Jósa András Tagkórház és Sóstói úti telephelye, Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház, Mátészalkai Tagkórház, Fehérgyarmati Tagkórház, Vásárosnaményi Tagkórház, Nyírbátori Szakrendelő) kötelező a maszkviselés a fokozott kockázatú, járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályokon és részlegeken.

A fokozott kockázatú osztályok:

  • Belgyógyászati Infektológiai Osztály,
  • Belgyógyászati osztályok, 
  • Neurológia,
  • Kardiológia
  • Pulmonológia,
  • Gyermekosztály, újszülött részlegek,
  • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály részlegei,
  • Onkológia,
  • Hematológia,
  • Sürgősségi Betegellátó Centrum,
  • Fül-orr-gégészet,
  • Szülészet-nőgyógyászat 
  • Krónikus ellátást végző osztályok.

 

 

