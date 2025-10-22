23 perce
A hosszú hétvége alatt ügyeleti ellátási rend lesz a szabolcsi kórházakban
A járóbeteg-szakellátás minden egészségügyi intézményben szünetel az elkövetkező négy napban, a betegek 10–18 óra között látogathatóak. Így alakul az ügyeleti ellátási rend a vármegye kórházaiban.
Az ügyeleti ellátási rend szerint a sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás változatlanul működik az októberi hosszú hétvége alatt, csütörtöktől hétfőig a járóbeteg-szakellátás minden tagkórházban szünetel.
Ügyeleti ellátási rend a szabolcsi kórházakban
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház tájékoztatja betegeket és a hozzátartozókat, hogy a hosszú hétvége alatt – október 23-án, 24-én, 25-én és 26-án – a járóbeteg-szakellátás valamennyi tagkórházban szünetel, a sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás változatlanul működik. Az ügyeleti ellátással kapcsolatban közölték azt is, hogy a fekvőbetegosztályaikon a munkaszüneti napok látogatási rendje van érvényben: a betegek 10–18 óra között látogathatóak.
Több osztályon is kötelező a maszk viselése!
Csak emlékeztetőül: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában (Nyíregyházi Jósa András Tagkórház és Sóstói úti telephelye, Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház, Mátészalkai Tagkórház, Fehérgyarmati Tagkórház, Vásárosnaményi Tagkórház, Nyírbátori Szakrendelő) kötelező a maszkviselés a fokozott kockázatú, járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályokon és részlegeken.
A fokozott kockázatú osztályok:
- Belgyógyászati Infektológiai Osztály,
- Belgyógyászati osztályok,
- Neurológia,
- Kardiológia
- Pulmonológia,
- Gyermekosztály, újszülött részlegek,
- Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály részlegei,
- Onkológia,
- Hematológia,
- Sürgősségi Betegellátó Centrum,
- Fül-orr-gégészet,
- Szülészet-nőgyógyászat
- Krónikus ellátást végző osztályok.
