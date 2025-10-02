A szív világnapján minden az egészségünk körül forog Kisvárdán

A kisvárdai önkormányzat és a kórház közös szervezésében várják az érdeklődőket a szív világnapi rendezvényre október 3-án, pénteken 9 órától a belvárosba. A sétálóutcai színpadán nyitják meg az eseményt, ami után a városháza elől startol el a közös séta és futás, míg a konferenciaközpontban 10 órától kezdődnek az előadások és kerekasztal-beszélgetések több témában: táplálkozás és egészség, tüdőbetegségek és légzés, bőrvédelem és melanoma, emlődaganat és önvizsgálat, stresszkezelés és tudatosság. A szív világnapján szűrővizsgálatokon és tanácsadáson is részt vehetnek a kisvárdaiak, de lesz szabadtéri újraélesztési bemutató, ételkóstolás az egészség jegyében, mini KRESZ-pálya, gyermekprogramok. A rendezvény ingyenes.