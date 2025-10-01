A Zene világnapját ünnepelte a Vikár Sándor Zeneiskola

A Vikár Sándor Zeneiskola–Alapfokú Művészeti Iskola rendhagyó módon emlékezett meg a Zene világnapjáról. Október 1-jén, 16:30 órakor elcsendesedtek a tanórák, hogy a közös muzsikálásé legyen a főszerep. A hangversenyteremben az iskola növendékei és tanárai egy rögtönzött, lelkes apparátussal szólaltatták meg W. A. Mozart Varázsfuvola című operájából a jól ismert Bűvös csengettyű dallamot. Az esemény egyszerre volt tisztelgés a zene és a hangszeres játék, valamint az éneklés közösségformáló ereje előtt.

A világnap arra emlékeztet bennünket, amit Yehudi Menuhin hegedűművész így fogalmazott meg: „A zene az emberiség közös nyelve.”