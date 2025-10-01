2 órája
Elsétált a kocsi mellett a sárga dombháznál, és olyat látott, amitől te is rosszul aludnál!
A férfi egyből posztolta is a dolgot a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba. Reméljük, szerencsés véget ért az ügy.
Bizony lehúzva maradt az az ablak.
Forrás: Nyíregyen Hallottam
Egy nyíregyházi férfi éjjel a sárga dombháznál sétált el egy parkoló autó mellett, és megdöbbenve vette észre: a jármű egyik ablaka teljesen lehúzva maradt.
Megfeledkezett az ablakról!
A férfi nem tétovázott: a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a fotókat, abban a reményben, hogy az üzenet eljut a tulajdonoshoz, mielőtt baj történne.
Az eset szerencsésen végződhetett, hiszen időben rátaláltak az autóra – de intő jel lehet minden sofőrnek. Egy résnyire nyitva hagyott ablak is könnyű prédává teheti a kocsit tolvajoknak, ráadásul az időjárás sem kíméli: az eső, a por vagy akár egy kíváncsi állat is kárt tehet benne.
Mindenki előtt húzta le Nyíregyházán, egy nő le is fotózta!
Tanulság: érdemes minden kiszállás után kétszer ellenőrizni az ajtókat és ablakokat. Egy apró figyelmetlenség sok bosszúságot, sőt akár komoly kárt is okozhat.