Nyíregyháza

2 órája

Elsétált a kocsi mellett a sárga dombháznál, és olyat látott, amitől te is rosszul aludnál!

A férfi egyből posztolta is a dolgot a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba. Reméljük, szerencsés véget ért az ügy.

Nagy Zoltán
Bizony lehúzva maradt az az ablak.

Egy nyíregyházi férfi éjjel a sárga dombháznál sétált el egy parkoló autó mellett, és megdöbbenve vette észre: a jármű egyik ablaka teljesen lehúzva maradt.

Lehúzva maradt az ablak.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Megfeledkezett az ablakról!

A férfi nem tétovázott: a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a fotókat, abban a reményben, hogy az üzenet eljut a tulajdonoshoz, mielőtt baj történne.

 

Az eset szerencsésen végződhetett, hiszen időben rátaláltak az autóra – de intő jel lehet minden sofőrnek. Egy résnyire nyitva hagyott ablak is könnyű prédává teheti a kocsit tolvajoknak, ráadásul az időjárás sem kíméli: az eső, a por vagy akár egy kíváncsi állat is kárt tehet benne.

Tanulság: érdemes minden kiszállás után kétszer ellenőrizni az ajtókat és ablakokat. Egy apró figyelmetlenség sok bosszúságot, sőt akár komoly kárt is okozhat.

