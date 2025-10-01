Elsétált a kocsi mellett a sárga dombháznál, és olyat látott, amitől te is rosszul aludnál!

Egy nyíregyházi férfi éjjel a sárga dombháznál sétált el egy parkoló autó mellett, és megdöbbenve vette észre: a jármű egyik ablaka teljesen lehúzva maradt.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Megfeledkezett az ablakról!

A férfi nem tétovázott: a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a fotókat, abban a reményben, hogy az üzenet eljut a tulajdonoshoz, mielőtt baj történne.

Az eset szerencsésen végződhetett, hiszen időben rátaláltak az autóra – de intő jel lehet minden sofőrnek. Egy résnyire nyitva hagyott ablak is könnyű prédává teheti a kocsit tolvajoknak, ráadásul az időjárás sem kíméli: az eső, a por vagy akár egy kíváncsi állat is kárt tehet benne.