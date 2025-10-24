október 24., péntek

Csobbantak! Nézd meg, hogyan sportolnak a gyerekek az Aqua SE-nél (fotókkal, videóval)

Címkék#Nyíregyháza#AQUA Sport Egyesület#nyílt nap

Nyílt napot tartott az Aqua SE a nyíregyházi Eissmann uszodában, ahol a szülők és hozzátartozók betekinthettek az edzések menetébe, láthatták gyermeküket sportolás közben.

Szon.hu

Az Aqua SE nyílt napjának a célja, hogy lehetőséget adjon az új érdeklődőknek, gyerekeknek és szülőknek, hogy megismerjék az egyesületet, az úszás- és vízilabda-edzéseket, valamint a csapatsport világát.

Az AQUA Sport Egyesület az első olyan közhasznú sportszervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a fiatalok komplexen ismerkedhetnek meg a vízi sportok nagyszerűségével.  Az egyesület 2004-ben alakult Nyíregyházán. Célja, hogy a fiatalok komplex módon ismerkedhessenek meg a vízi sportokkal – úszással, vízilabdával –, és hogy ötvözzék a mozgást, a szabadidőt és a szórakozást. 

Nézzék meg fotógalériánkat! 

Vízilabda nyílt nap

Fotók: Sipeki Péter

