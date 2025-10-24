2 órája
Csobbantak! Nézd meg, hogyan sportolnak a gyerekek az Aqua SE-nél (fotókkal, videóval)
Nyílt napot tartott az Aqua SE a nyíregyházi Eissmann uszodában, ahol a szülők és hozzátartozók betekinthettek az edzések menetébe, láthatták gyermeküket sportolás közben.
Az Aqua SE nyílt napjának a célja, hogy lehetőséget adjon az új érdeklődőknek, gyerekeknek és szülőknek, hogy megismerjék az egyesületet, az úszás- és vízilabda-edzéseket, valamint a csapatsport világát.
Az AQUA Sport Egyesület az első olyan közhasznú sportszervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a fiatalok komplexen ismerkedhetnek meg a vízi sportok nagyszerűségével. Az egyesület 2004-ben alakult Nyíregyházán. Célja, hogy a fiatalok komplex módon ismerkedhessenek meg a vízi sportokkal – úszással, vízilabdával –, és hogy ötvözzék a mozgást, a szabadidőt és a szórakozást.
Nézzék meg fotógalériánkat!
Vízilabda nyílt napFotók: Sipeki Péter
