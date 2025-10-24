Csobbantak! Nézd meg, hogyan sportolnak a gyerekek az Aqua SE-nél (fotókkal, videóval)

Az AQUA Sport Egyesület az első olyan közhasznú sportszervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a fiatalok komplexen ismerkedhetnek meg a vízi sportok nagyszerűségével. Az egyesület 2004-ben alakult Nyíregyházán. Célja, hogy a fiatalok komplex módon ismerkedhessenek meg a vízi sportokkal – úszással, vízilabdával –, és hogy ötvözzék a mozgást, a szabadidőt és a szórakozást.