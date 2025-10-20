Albánia kincsei és titkai egy fotós szemével

Az „Albánia kincsei és titkai” című előadás az 80 nap alatt a Föld körül sorozat részeként Albánia természeti szépségeit, kulturális örökségét és rejtett kincseit mutatja be lenyűgöző fotókon keresztül Sipeki Péter. A program során a résztvevők bepillantást nyerhetnek a Balkán egyik legizgalmasabb országának mindennapjaiba és történelmébe. Az esemény szervezője az OPI Egyesület, további információ Orémusz Majánál kérhető a 06 30 252 06 66-os telefonszámon. Az előadást több helyi szervezet is támogatja, köztük az Orémusz Galéria, a Polip Music Kft. és a Korona Hotel.

Sipeki Péter több évtizede fotósként dolgozik, a Kelet-Magyarország és a szon.hu fotóriportere és elhivatottan örökíti meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eseményeit, mindennapjait.

