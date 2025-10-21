Gombák bélyegen, terítőn, szalvétán: kuriózum Nyíregyházán

Alföldi gombásztalálkozó várta a hétvégén az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen – az esemény célja az volt, hogy élénkítse a régió gombászéletét, elősegítse a tudományos eredmények bemutatását, és közösséget építsen mindazok számára, akik nyitottak a gombák titokzatos világának felfedezésére.

Az alföldi gombásztalálkozó kiállítással kezdődött az egyetemen

Fotó: Bozsó Kata

Alföldi gombásztalálkozó: kiállítás és előadások

Az alföldi gombásztalálkozó Nyíregyházán Patonai János mosonmagyaróvári gombász különleges gyűjteményének megnyitójával indult. A kiállításon gombákat ábrázoló plakátokat, bélyegeket, képeslapokat, hímzett terítőket, szalvétákat és gyufacímkéket láthattak az érdeklődők. Az egyedülálló gyűjteményt a megnyitón személyesen a tulajdonos mutatta be tárlatvezetés keretében.