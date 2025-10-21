október 21., kedd

Orsolya névnap

10°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gombásztalálkozó

48 perce

Gombák bélyegen, terítőn, szalvétán: kuriózum Nyíregyházán

Címkék#Nyíregyházi Egyetem#találkozó#gomba

Az esemény élja, hogy élénkítse a régió gombászéletét és közösséget építsen. Az alföldi gombásztalálkozó nagyon sok érdeklődőt vonzott Nyíregyházán.

Munkatársunktól

Alföldi gombásztalálkozó várta a hétvégén az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen – az esemény célja az volt, hogy élénkítse a régió gombászéletét, elősegítse a tudományos eredmények bemutatását, és közösséget építsen mindazok számára, akik nyitottak a gombák titokzatos világának felfedezésére. 

Az alföldi gombásztalálkozó kiállítással kezdődött az egyetemen
Az alföldi gombásztalálkozó kiállítással kezdődött az egyetemen
Fotó: Bozsó Kata

Alföldi gombásztalálkozó: kiállítás és előadások

Az alföldi gombásztalálkozó Nyíregyházán Patonai János mosonmagyaróvári gombász különleges gyűjteményének megnyitójával indult. A kiállításon gombákat ábrázoló plakátokat, bélyegeket, képeslapokat, hímzett terítőket, szalvétákat és gyufacímkéket láthattak az érdeklődők. Az egyedülálló gyűjteményt a megnyitón személyesen a tulajdonos mutatta be tárlatvezetés keretében. 

Gombász találkozó a Nyíregyházi Egyetemen

Fotók: Bozsó Katalin

Ezt követően az érdeklődőket tudományos előadások várták, ezek nemcsak kezdő, hanem tapasztalt gombászok számára is értékes tudásanyagot mutattak be. A témák között szerepelt a talaj és a gombák kapcsolata, a fenntartható erdőgazdálkodás, a csiperkefélék határozásának nehézségei, a Nyírség gombavilága, valamint a mezőgazdaságban hasznos gombaszervezetek szerepe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu