Gombák bélyegen, terítőn, szalvétán: kuriózum Nyíregyházán
Az esemény élja, hogy élénkítse a régió gombászéletét és közösséget építsen. Az alföldi gombásztalálkozó nagyon sok érdeklődőt vonzott Nyíregyházán.
Alföldi gombásztalálkozó várta a hétvégén az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen – az esemény célja az volt, hogy élénkítse a régió gombászéletét, elősegítse a tudományos eredmények bemutatását, és közösséget építsen mindazok számára, akik nyitottak a gombák titokzatos világának felfedezésére.
Alföldi gombásztalálkozó: kiállítás és előadások
Az alföldi gombásztalálkozó Nyíregyházán Patonai János mosonmagyaróvári gombász különleges gyűjteményének megnyitójával indult. A kiállításon gombákat ábrázoló plakátokat, bélyegeket, képeslapokat, hímzett terítőket, szalvétákat és gyufacímkéket láthattak az érdeklődők. Az egyedülálló gyűjteményt a megnyitón személyesen a tulajdonos mutatta be tárlatvezetés keretében.
Gombász találkozó a Nyíregyházi EgyetemenFotók: Bozsó Katalin
Ezt követően az érdeklődőket tudományos előadások várták, ezek nemcsak kezdő, hanem tapasztalt gombászok számára is értékes tudásanyagot mutattak be. A témák között szerepelt a talaj és a gombák kapcsolata, a fenntartható erdőgazdálkodás, a csiperkefélék határozásának nehézségei, a Nyírség gombavilága, valamint a mezőgazdaságban hasznos gombaszervezetek szerepe.
