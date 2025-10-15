október 15., szerda

Autodidakta polihisztor

2 órája

Mindig a pénz motiválta, nem a szakmaiság a „testbeszédelemzőt”

Címkék#testbeszédszakértő#álhírbotrány#Fehér Attila

Állást állásra halmozott a nyíregyházi áltudományos „testbeszédelemző”, aki beszállt a kormányellenes álhírbotrányokba.

Szon.hu

A Magyar Nemzet utánajárt és kiderítette, hogy ki áll a Szőlő utcai álhírbotrányban is szerepet játszó Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. A nyíregyházi Fehér Attila rengeteg pozícióban kipróbálta már magát, állást állásra halmozott, jelenleg testbeszédszakértőként osztja meg erősen szakmaiatlan véleményét az interneten.

álhírbotrány
Álhírbotrány: Fehér Attila van a háttérben
Forrás: Magyar Nemzet/LinkedIn

Álhírbotrány: hihetetlen...

A nyíregyházi férfi volt már ingatlanügynök, a szabolcsi vármegyeszékhelyen újságíró, majd szerkesztő, s dolgozott a HVG szerkesztőségének is, de épített házikókat a Tisza-parton turistáknak, és informatikai szolgáltatásokat is nyújtott, pl. weblapokat készített. Jelenleg a Testbeszéd nevű YouTube-csatornáját üzemelteti, ezen keresztül kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait” úgy, hogy utóbbi területen – információnk szerint - semmilyen szakmai végzettséggel sem rendelkezik.

Fehér Attila a pénzre fókuszált

Ha végig vesszük ezt a sort, 

Fehér Attilát nyugodtan nevezhetjük „autodidakta polihisztor” álláshalmozónak,

 vagy mondhatnánk: olyan ember, aki úgy váltogatja a munkahelyeit, mint más az alsóneműjét. De korábbi kollégái közül többen is úgy fogalmaztak: nem volt túl megbízható munkaerő…

Úgy jellemezték, hogy Fehér Attila az a típusú fiatalember, aki inkább a külsőségekre épít, nem a tudásra. Médiában töltött évei alatt sem a szakmára koncentrált, nem iparkodott nevet, elismerést szerezni, inkább csak pénzkereseti lehetőség volt számára az újságírói munka. Jó beszélőkéjével, marketinges fogásokkal adta el magát. Cseppet sem meglepő, hogy pénzért, megrendelésre dolgozik – mondta el egy volt nyíregyházi kollégája, aki rámutatott: az pedig egyenesen ostobaságra vall, és nem diplomás emberhez méltó viselkedés, hogy a kommunikáció szakon szerzett ismereteit, pszichológiai köntösbe öltöztetve, egy ilyen komoly ügy kapcsán megszólal.

Áltudományos elemzések

A Magyar Nemzet cikke rámutat: a 42 éves nyíregyházi férfi készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét” azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között.
Fehér Attila csatornája akkor vált országszerte ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lejáratókampányába, a balliberális hazugságcunamiba.

Szakértőként tetszeleg

A Youtube-csatorna leírásában ugyan az szerepel, hogy a feltöltött tartalmak „nem minősülnek tudományos tényállításnak”, ezzel szemben az idézett oldalon kifejezetten a szakértő szerepében tetszeleg, véleményformáló videói azonban nélkülöznek minden szakmai (pszichológiai, viselkedéstudományi és egyéb hasonló) ismereteket. Ebből az következik, hogy ezeket az elemzéseket nem a tudomány, hanem leginkább a politikai manipuláció szándéka vezérelheti.

