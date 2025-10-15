Mindig a pénz motiválta, nem a szakmaiság a „testbeszédelemzőt”

A Magyar Nemzet utánajárt és kiderítette, hogy ki áll a Szőlő utcai álhírbotrányban is szerepet játszó Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. A nyíregyházi Fehér Attila rengeteg pozícióban kipróbálta már magát, állást állásra halmozott, jelenleg testbeszédszakértőként osztja meg erősen szakmaiatlan véleményét az interneten.

Álhírbotrány: Fehér Attila van a háttérben

Forrás: Magyar Nemzet/LinkedIn

A nyíregyházi férfi volt már ingatlanügynök, a szabolcsi vármegyeszékhelyen újságíró, majd szerkesztő, s dolgozott a HVG szerkesztőségének is, de épített házikókat a Tisza-parton turistáknak, és informatikai szolgáltatásokat is nyújtott, pl. weblapokat készített. Jelenleg a Testbeszéd nevű YouTube-csatornáját üzemelteti, ezen keresztül kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait” úgy, hogy utóbbi területen – információnk szerint - semmilyen szakmai végzettséggel sem rendelkezik.

Fehér Attila a pénzre fókuszált

Ha végig vesszük ezt a sort,

Fehér Attilát nyugodtan nevezhetjük „autodidakta polihisztor” álláshalmozónak,

vagy mondhatnánk: olyan ember, aki úgy váltogatja a munkahelyeit, mint más az alsóneműjét. De korábbi kollégái közül többen is úgy fogalmaztak: nem volt túl megbízható munkaerő…

Úgy jellemezték, hogy Fehér Attila az a típusú fiatalember, aki inkább a külsőségekre épít, nem a tudásra. Médiában töltött évei alatt sem a szakmára koncentrált, nem iparkodott nevet, elismerést szerezni, inkább csak pénzkereseti lehetőség volt számára az újságírói munka. Jó beszélőkéjével, marketinges fogásokkal adta el magát. Cseppet sem meglepő, hogy pénzért, megrendelésre dolgozik – mondta el egy volt nyíregyházi kollégája, aki rámutatott: az pedig egyenesen ostobaságra vall, és nem diplomás emberhez méltó viselkedés, hogy a kommunikáció szakon szerzett ismereteit, pszichológiai köntösbe öltöztetve, egy ilyen komoly ügy kapcsán megszólal.

Áltudományos elemzések

A Magyar Nemzet cikke rámutat: a 42 éves nyíregyházi férfi készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét” azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között.

Fehér Attila csatornája akkor vált országszerte ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lejáratókampányába, a balliberális hazugságcunamiba.