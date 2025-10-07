2 órája
Célzott lövéseket adnak le a nyíregyházi városrészben, elszabadult a vadnyugat! Szörnyű, mire lövöldöznek!
Előkerült egy légpuska, és megsebesítette a kis kedvencet. Sajnos az állatkínzás közel sem annyira ritka, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk.
A Sóstóhegyen élőket felháborította az eset
Fotó: Google maps
A Sóstóhegyiek Facebook-csoportba tettek ki pár napja egy posztot, miszerint Sóstóhegyen a Szikes, a Templom és a Gulyás Pál utcák környékén valaki légpuskával lövöldöz. Az állatkínzás nem légbőlkapott, egy fotót is mellékeltek, amin az a lövedék látható, amit a cicájukból szedtek ki.
Állatkínzás légpuskával
A posztban a fénykép mellé ezt írták:
Ma a cicánkban ezt találtuk, nyilván megkötni nem tudjuk, de ezt nem érdemelte. Aki tette, máskor inkább zavarja el, ne bántsa. (A cicánk rendben van szerencsére.)
Sokan felháborodtak a sóstóhegyi eseten, és tették fel a kérdést, hogy mi van, ha például kisgyereket találnak el? Egy másik hölgy megjegyezte: sajnos tavaly nyáron a Korányin az ő cicáját is meglőtték.
Az állatkínzás ilyen formája nem egyedi: kutyákat, macskákat, galambokat és védett madarakat is lőttek már meg vármegyénkben. Volt olyan ügy is, amiből országos felháborodás lett.
Négy évvel ezelőtt lőtték le légpuskával egy sényői család kutyusát: az eb gazdái egy bevásárlásból hazaérve találták meg a nyüszítő, véres állatot.
Az édesanya csak a boltba sétált el kislányával, de mire hazaértek, a vérfoltos veranda és a sebesült, nyüszítő Lili kutya fogadta őket. Azonnal kórházba vitték, ahol a röntgen után egyértelmű volt: az állat sérülését a nyakán, a szegycsont előtt egy légpuskalövedék okozta.
Itt élnek köztünk a könyörtelen állatkínzókTöbb, megyénkben elkövetett állatkínzás története járta be az országot az elmúlt időszakban.
A kis kedvenc szerencsére túlélte a sérülést, a története az egész országot bejárta – csakúgy, mint az a közösségi oldalra feltöltött videó, amelyben egy Jármiban élő fiatal a macskát „labdaként” dobálja. Társai nevetésétől kísérve egy macskával „kosárlabdázik”, messzire elhajítva az állatot.
- Mindkét esetben feljelentést tettek állatkínzásért.
Gyermek gazdi, kölyök kutya
Sajnos olyan esetről is be kellett számolnunk, amikor egy gyermek nézte végig, ahogy meglövik a kölyökkutyáját. A szomszédot zavarta, hogy kijár a kiskutya, ezért a 73 éves tiszapüspöki férfi légpuskával lőtte le a két hónapos kiskutyát. A kislány épp akkor ért haza, amikor a szomszéd a kiskutyára célzott, majd lőtt is. A foxi súlyosan megsérült, de szerencsére túlélte a lövést, a családot azonban nagyon megviselte az eset, a kislány sokkot kapott, az édesanyja pedig sokáig attól tartott, mi lesz, ha legközelebb az egyik gyereket lövi le légpuskával a szomszéd. A férfit állatkínzás vádjával állították bíróság elé, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását és a légpuska elkobzását indítványozta a járási ügyészség.
Madarak a puskacső végén
Egy ibrányi férfi ellen állatkínzás miatt emelt vádat a Nyíregyházi Járási Ügyészség: kilőtte a szomszédja két drága galambját, mert az állatok zavarták őt és a barátnőjét. Észrevették, hogy négy galamb odaszokott az udvarukra, beszennyezték a lakóház és a garázs falát, a kültéri bútorokat, valamint a személygépkocsijukat. Mivel az állatokat elkergetni nem tudták, a férfi úgy döntött, hogy kölcsönkér egy légfegyvert, és azzal ijeszti el őket. Amikor az állatok a házuk tetején voltak, két galambot meglőtt. A szárnyasok elpusztultak. A férfi szomszédja a madarakat Svájcban vásárolta, és háziállatként tartotta, ezért a lövéseket meghallva egyből a keresésükre indult, majd az elhullott állatokat meglátva feljelentést tett.
Védett madarak veszélyben
Védett és fokozottan védett madarak ezreit is veszélyezteti a szabálytalan légpuska-használat, az állatok a rendellenes fegyverhasználat mellett a nem megfelelően kihelyezett csapdáknak is áldozatául eshetnek. A vadon élő állatok közül a sérülteknek csak töredéke kerül emberkézre, a hortobágyi Madárkórházba vittek már be légpuskával meglőtt fehér gólyát (fokozottan védett faj, eszmei értéke 100 ezer forint) vagy szabálytalanul kihelyezett csapóvas által fogott barna rétihéját (védett, eszmei értéke 50 ezer forint). Előbbi valószínűleg fészkel, tojásai jelenleg árván maradtak. A lövedék a madár felkarcsontját roncsolta, gyógyulása több mint 2 hónapig is eltarthat. Rengeteg galambot és varjút is lelőnek, a varjak közül a télen itt lévő, védett vetési varjak esnek az emberek áldozatául, de lelövik a karvalyokat is, amik megfogják a galambokat és a kisebb madarakat. A karvaly eszmei értéke 50 ezer forint, és ami még elszomorítóbb, hogy időről időre gólyákat is megsebesítenek.
- A nem megfelelő fegyverrel elejtett vagy megsebesített állatok orvvadászat, állatkínzás és védett állatfaj esetében természetkárosítás áldozatai, mely büntetőeljárást vonhat maga után.
