Célzott lövéseket adnak le a nyíregyházi városrészben, elszabadult a vadnyugat! Szörnyű, mire lövöldöznek!

A Sóstóhegyiek Facebook-csoportba tettek ki pár napja egy posztot, miszerint Sóstóhegyen a Szikes, a Templom és a Gulyás Pál utcák környékén valaki légpuskával lövöldöz. Az állatkínzás nem légbőlkapott, egy fotót is mellékeltek, amin az a lövedék látható, amit a cicájukból szedtek ki.

Állatkínzás: légpuskával lőtték le a cicát

Fotó: Facebook/Sóstóhegyiek

Állatkínzás légpuskával

A posztban a fénykép mellé ezt írták:

Ma a cicánkban ezt találtuk, nyilván megkötni nem tudjuk, de ezt nem érdemelte. Aki tette, máskor inkább zavarja el, ne bántsa. (A cicánk rendben van szerencsére.)

Sokan felháborodtak a sóstóhegyi eseten, és tették fel a kérdést, hogy mi van, ha például kisgyereket találnak el? Egy másik hölgy megjegyezte: sajnos tavaly nyáron a Korányin az ő cicáját is meglőtték.

Az állatkínzás ilyen formája nem egyedi: kutyákat, macskákat, galambokat és védett madarakat is lőttek már meg vármegyénkben. Volt olyan ügy is, amiből országos felháborodás lett.

Négy évvel ezelőtt lőtték le légpuskával egy sényői család kutyusát: az eb gazdái egy bevásárlásból hazaérve találták meg a nyüszítő, véres állatot.

Az édesanya csak a boltba sétált el kislányával, de mire hazaértek, a vérfoltos veranda és a sebesült, nyüszítő Lili kutya fogadta őket. Azonnal kórházba vitték, ahol a röntgen után egyértelmű volt: az állat sérülését a nyakán, a szegycsont előtt egy légpuskalövedék okozta.