október 8., szerda

Koppány névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A SóstóZoo-ban mindig történik valami

1 órája

Német vőlegény érkezett Irinához Nyíregyházára

Címkék#szibériai tigris#Nyíregyházi Állatpark#fajmentési program

Jó hír: szimpatikusak egymásnak! Irina, a Nyíregyházi Állatpark nőstény szibériai tigrise párt kapott.

Munkatársunktól

Német származású vőlegény pár érkezett a Nyíregyházi Állatparkban született nőstény szibériai tigrishez, Irinához. A hím az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett a SóstóZoo-ba – számolt be a hírről az állatpark a közösségi oldalán, hozzátéve: a karanténidő lejárta után kezdenek egymással ismerkedni az állatok, s minden jel arra utal, hogy szimpatikusak egymásnak. 

Német vőlegény érkezett a Nyíregyházi Állatpark szibériai tigriséhez
Német vőlegény érkezett a Nyíregyházi Állatpark szibériai tigriséhez
Fotó: Állatpark 

Nyíregyházi Állatpark: itt mindig történik valami

A szibériai (vagy amur) tigris a világ legnagyobb macskája, testtömege akár 250 kilogramm is lehet. Elsősorban Szibéria távol-keleti területein él, de Északkelet-Kínában is megtalálható. Becslések szerint napjainkban mindössze 400-500 egyed található a vadonban, ezért az állatkertek világszerte erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a szibériai tigris ne pusztuljon ki – olvasható a bejegyzésben.  

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Az állatparkban mindig történik valami! Néhány napja arról számoltunk be, hogy újabb afrikai elefánt érkezett Nyíregyházára, a sóstógyógyfürdői látványosság európai szinten is ritka tenyészcsapata egy vemhes, borját váró nősténnyel bővült – közölte az állatpark az MTI-vel. 

A huszonkét éves, Metzi névre keresztelt elefánt eddig a spanyolországi Valencia állatkertjében élt, a spanyol szakemberek azért adták át a még tapasztalan, első borját váró tehenet, mert a Nyíregyházi Állatparknak nagyobb gyakorlata van a vemhesség végig kísérésében és a borjúról történő gondoskodásban 

– mondta el Gajdos László igazgató. Hozzátette, a parkban él egy, már két borjat felnevelt tapasztalt tehén, aki segíthet majd a „kismamának", másrészt a gondozóknak nagy gyakorlata van a bébielefántok felnevelésében, hiszen korábban felneveltek egy fiatal, anya nélkül maradt borjút. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu