Német vőlegény érkezett Irinához Nyíregyházára

Német származású vőlegény pár érkezett a Nyíregyházi Állatparkban született nőstény szibériai tigrishez, Irinához. A hím az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett a SóstóZoo-ba – számolt be a hírről az állatpark a közösségi oldalán, hozzátéve: a karanténidő lejárta után kezdenek egymással ismerkedni az állatok, s minden jel arra utal, hogy szimpatikusak egymásnak.

Német vőlegény érkezett a Nyíregyházi Állatpark szibériai tigriséhez

Fotó: Állatpark

Nyíregyházi Állatpark: itt mindig történik valami

A szibériai (vagy amur) tigris a világ legnagyobb macskája, testtömege akár 250 kilogramm is lehet. Elsősorban Szibéria távol-keleti területein él, de Északkelet-Kínában is megtalálható. Becslések szerint napjainkban mindössze 400-500 egyed található a vadonban, ezért az állatkertek világszerte erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a szibériai tigris ne pusztuljon ki – olvasható a bejegyzésben.

Az állatparkban mindig történik valami! Néhány napja arról számoltunk be, hogy újabb afrikai elefánt érkezett Nyíregyházára, a sóstógyógyfürdői látványosság európai szinten is ritka tenyészcsapata egy vemhes, borját váró nősténnyel bővült – közölte az állatpark az MTI-vel.

A huszonkét éves, Metzi névre keresztelt elefánt eddig a spanyolországi Valencia állatkertjében élt, a spanyol szakemberek azért adták át a még tapasztalan, első borját váró tehenet, mert a Nyíregyházi Állatparknak nagyobb gyakorlata van a vemhesség végig kísérésében és a borjúról történő gondoskodásban

– mondta el Gajdos László igazgató. Hozzátette, a parkban él egy, már két borjat felnevelt tapasztalt tehén, aki segíthet majd a „kismamának", másrészt a gondozóknak nagy gyakorlata van a bébielefántok felnevelésében, hiszen korábban felneveltek egy fiatal, anya nélkül maradt borjút.