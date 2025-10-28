39 perce
Folytatódik az Alzheimer Café őszi programsorozata Nyíregyházán
Az előadásokon szakemberek segítenek a demenciával élőknek, hasznos tanácsokat adnak a mindennapi élethez. Az Alzheimer Café következő rendezvényén a megküzdési stratégiákról lesz szó.
Az Alzheimer-betegség lelkileg megviseli a hozzátartozókat is
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Alzheimer Café rendezvénysorozatának első állomásán, október közepén, a Damjanich utca 4-6. szám alatt működő Memória Pontról, a szűrést és diagnózist követő támogatás fontosságáról volt szó Papp Éva módszertani munkatárs (Modus Alapítvány) prezentálásában.
Az Alzheimer Café további előadásai:
- Október 28., kedd 14 óra
Megküzdési stratégiák és hálózatépítés a demenciával élők esetében
Előadó: Cserbán Józsefné szociálpolitikus, a Modus Alapítvány elnöke
Helyszín: Nyíregyháza, Őz utca 16.
- November 18., kedd 14 óra
Kognitív tartalékok mozgósítása
Előadó: Cserbán Józsefné szociálpolitikus, a Modus Alapítvány elnöke
Helyszín: Nyíregyháza, Őz utca 16.
Jó szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Szabolcs Online-on megjelent, az Alzheimer Café korábbi előadásairól szóló eseménytudósításokat.
A felejtés betegsége
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által működtetett Egészségvonal az Alzheimer-kórt a felejtés betegségeként írja le, amely visszafordíthatatlan, időben egyre súlyosbodó agyi megbetegedés. Egyre romlik a beteg memóriája és gondolkodási képessége, egészen addig, míg a mindennapi élet egyszerű feladatait sem képes már elvégezni.
Az időskori elbutulás (demencia) leggyakoribb oka, lefolyása általában 8-12 év. A kór először rövid távú memóriazavarral jelentkezik, idővel a beteg önellátási képtelenségéhez, ágyhoz kötöttségéhez vezet. A korai Alzheimer 40-50 éves korban jelentkezik, de jellemzően 65-80 éves korban üti fel a fejét.
A szakirodalom az Alzheimer-kór alaptünetei között említi a memória- és beszédzavarokat, a mozgásügyesség, motoros funkciók romlását és az inkontinenciát. Mindehhez olyan pszichés tünetek társulhatnak, mint a kedélyállapot-romlás, depresszió, szorongás, apátia, zavartság, szélsőséges esetekben téveszmék, hallucinációk.
Café – egy karnyújtásnyira
Az Alzheimer-betegség lelkileg megviseli a hozzátartozókat is. Fontos, hogy a gondozó hozzátartozó megértse a betegség természetét, és elfogadja az abból adódóan rá háruló terheket – olvasható az Egészségvonalon, ahol arra buzdítják az érintett családtagokat, csatlakozzanak az Alzheimer-kórral élőket ápoló hozzátartozók közösségéhez.
Országszerte működnek ugyanis Alzheimer Cafék, ahol rendszeresen összegyűlhetnek a demens betegek, gondozóik, és tabuk nélkül megoszthatják egymással a tapasztalataikat, hasznos tanácsokat kaphatnak a demencia ellátásában jártas szakemberektől, egyúttal megértő közösségben tölthetik az idejüket.
Most kaptuk a hírt: elhunyt a 41-esen történt baleset egyik súlyos sérültje
A térség egyik legfontosabb fejlesztése jön: kezdődhet a száguldás a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon