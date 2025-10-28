Folytatódik az Alzheimer Café őszi programsorozata Nyíregyházán

A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Alzheimer Café rendezvénysorozatának első állomásán, október közepén, a Damjanich utca 4-6. szám alatt működő Memória Pontról, a szűrést és diagnózist követő támogatás fontosságáról volt szó Papp Éva módszertani munkatárs (Modus Alapítvány) prezentálásában.

Országszerte – szerencsére Nyíregyházán is – működnek Alzheimer Cafék, a segítő közösségekbe a demens betegek mellett a hozzátartozókat is várják

Forrás: Illusztráció: Nyh-i Szoc. Gond. Kp.

Az Alzheimer Café további előadásai:

Október 28., kedd 14 óra

Megküzdési stratégiák és hálózatépítés a demenciával élők esetében

Előadó: Cserbán Józsefné szociálpolitikus, a Modus Alapítvány elnöke

Helyszín: Nyíregyháza, Őz utca 16.

November 18., kedd 14 óra

Kognitív tartalékok mozgósítása

Előadó: Cserbán Józsefné szociálpolitikus, a Modus Alapítvány elnöke

Helyszín: Nyíregyháza, Őz utca 16.

A felejtés betegsége

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által működtetett Egészségvonal az Alzheimer-kórt a felejtés betegségeként írja le, amely visszafordíthatatlan, időben egyre súlyosbodó agyi megbetegedés. Egyre romlik a beteg memóriája és gondolkodási képessége, egészen addig, míg a mindennapi élet egyszerű feladatait sem képes már elvégezni.

Az időskori elbutulás (demencia) leggyakoribb oka, lefolyása általában 8-12 év. A kór először rövid távú memóriazavarral jelentkezik, idővel a beteg önellátási képtelenségéhez, ágyhoz kötöttségéhez vezet. A korai Alzheimer 40-50 éves korban jelentkezik, de jellemzően 65-80 éves korban üti fel a fejét.

A szakirodalom az Alzheimer-kór alaptünetei között említi a memória- és beszédzavarokat, a mozgásügyesség, motoros funkciók romlását és az inkontinenciát. Mindehhez olyan pszichés tünetek társulhatnak, mint a kedélyállapot-romlás, depresszió, szorongás, apátia, zavartság, szélsőséges esetekben téveszmék, hallucinációk.

Café – egy karnyújtásnyira

Az Alzheimer-betegség lelkileg megviseli a hozzátartozókat is. Fontos, hogy a gondozó hozzátartozó megértse a betegség természetét, és elfogadja az abból adódóan rá háruló terheket – olvasható az Egészségvonalon, ahol arra buzdítják az érintett családtagokat, csatlakozzanak az Alzheimer-kórral élőket ápoló hozzátartozók közösségéhez.