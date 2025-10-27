Elgázolták, amputálták a lábát, most mégis boldog életet él Nyíregyházán

Úgy tűnik, szerencsére happy enddel zárul Riva története: az amputált lábú kutya Nyíregyházán jó kezekbe került, a szeretetteljes gondoskodásnak hála túlélte a gázolást, a gerinctörést és ma már olyan, mint a többi kölyök: kíváncsi, játékos, érdeklődő. A történetét az Állatbarát Alapítvány a közösségi oldalán osztotta meg: a megtalálásától a kórházi kezelésén át a legújabb fejleményekig beszámoltak a kutyus mindennapjairól.

Riva, az amputált lábú kutya szerető gazdára talált

Fotó: Ébredő Bolygó Alapítvány

Az amputált lábú kutya gerince két helyen is eltört

A bejegyzésekből kiderül: a kutyakölyköt július közepén egy férfi kihajította a vonatról. Másnap elgázolták, és harmadnap jutott kórházba – a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány munkatársai ekkor szereztek róla tudomást. Amikor a kórházban találkoztak vele, haldoklott: eszméletlen volt, többször is azt hitték, hogy itt a vége, de nagy nehezen, több mint egy órás melegített infúzió, infralámpázás és injekciók után pár pillanatra kinyitotta a szemét. Sokan lemondtak róla, de dr. Turcsányi Botond megpróbálta a lehetetlent: megmenteni. Riva gerince két helyen is eltört, az egyik lábát elveszítette, de élni akart. Augusztus elején túlesett a gerincstabilizációs műtéten, s öt hét után elhagyhatta a kórházat.

Ahogy az alapítvány oldalán fogalmaztak: megjárta a poklot. Az egyik lábát elveszítette, örökre béna marad, de élni akar. Hálásan simul a kézbe, és ugyanolyan kis érdeklődő, kíváncsi, mint az összes többi kölyök társa.

Ideiglenesen kihelyezték: az Ébredő Bolygó Alapítvány Ágija lett Riva pótmamija, de az alapítvány védence maradt. Az OrtoPetnek köszönhetően bekerülhetett a támogatói programba, kapott teljes menetfelszerelést, kiskocsit, speciális hámot, speciális fekhelyet és egyéb kis kiegészítőket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A napokban az alapítvány arról számolt be a közösségi oldalán, hogy Riva újabb kontroll vizsgálaton esett át.

Megkaphatta a következő oltását is, köszöni szépen, nagyon jól van. Nem érdekli a fogyatékossága, boldog, bújik, puszit oszt.

Mint írták, Riva hivatalosan is az Ébredő Bolygó Alapítvány védencelett, „Pompár Ági elkunyerálta tőlük”, ők pedig boldogan mondtak igent, hiszen tudják, hogy a legjobb kezekbe kerül. Mindenkinek megköszönték a segítséget és azt írták: „Riva a mi közös csodánk”.