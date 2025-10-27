1 órája
Elgázolták, amputálták a lábát, most mégis boldog életet él Nyíregyházán
A megható történetet az Állatbarát Alapítvány osztotta meg: a megtalálásától a kórházi kezelésén át a legújabb fejleményekig beszámoltak Riva mindennapjairól. Az amputált lábú kutya sorsa az odaadó ápolásnak köszönhetően jóra fordult.
Úgy tűnik, szerencsére happy enddel zárul Riva története: az amputált lábú kutya Nyíregyházán jó kezekbe került, a szeretetteljes gondoskodásnak hála túlélte a gázolást, a gerinctörést és ma már olyan, mint a többi kölyök: kíváncsi, játékos, érdeklődő. A történetét az Állatbarát Alapítvány a közösségi oldalán osztotta meg: a megtalálásától a kórházi kezelésén át a legújabb fejleményekig beszámoltak a kutyus mindennapjairól.
Az amputált lábú kutya gerince két helyen is eltört
A bejegyzésekből kiderül: a kutyakölyköt július közepén egy férfi kihajította a vonatról. Másnap elgázolták, és harmadnap jutott kórházba – a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány munkatársai ekkor szereztek róla tudomást. Amikor a kórházban találkoztak vele, haldoklott: eszméletlen volt, többször is azt hitték, hogy itt a vége, de nagy nehezen, több mint egy órás melegített infúzió, infralámpázás és injekciók után pár pillanatra kinyitotta a szemét. Sokan lemondtak róla, de dr. Turcsányi Botond megpróbálta a lehetetlent: megmenteni. Riva gerince két helyen is eltört, az egyik lábát elveszítette, de élni akart. Augusztus elején túlesett a gerincstabilizációs műtéten, s öt hét után elhagyhatta a kórházat.
Ahogy az alapítvány oldalán fogalmaztak: megjárta a poklot. Az egyik lábát elveszítette, örökre béna marad, de élni akar. Hálásan simul a kézbe, és ugyanolyan kis érdeklődő, kíváncsi, mint az összes többi kölyök társa.
Ideiglenesen kihelyezték: az Ébredő Bolygó Alapítvány Ágija lett Riva pótmamija, de az alapítvány védence maradt. Az OrtoPetnek köszönhetően bekerülhetett a támogatói programba, kapott teljes menetfelszerelést, kiskocsit, speciális hámot, speciális fekhelyet és egyéb kis kiegészítőket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A napokban az alapítvány arról számolt be a közösségi oldalán, hogy Riva újabb kontroll vizsgálaton esett át.
Megkaphatta a következő oltását is, köszöni szépen, nagyon jól van. Nem érdekli a fogyatékossága, boldog, bújik, puszit oszt.
Mint írták, Riva hivatalosan is az Ébredő Bolygó Alapítvány védencelett, „Pompár Ági elkunyerálta tőlük”, ők pedig boldogan mondtak igent, hiszen tudják, hogy a legjobb kezekbe kerül. Mindenkinek megköszönték a segítséget és azt írták: „Riva a mi közös csodánk”.
Gyönyörű mesefigurát varázsoltak az alig élő kiskutyából
– Az alig élő kiskutyából mi varázsoltuk ezt a gyönyörű mesefigurát. Sokan megkérdőjelezték a döntésünket, de a lehetetlen csak egy szó. Riva pedig megmutatja beach bodyját, ahogy mondani szoktam: már tollasodik. Igazi szeretem kiskutya és nagyon ügyesen kocsizik mostmár – osztotta meg a kutyusról a cuki fotót az Ébredő Bolygó Alapítvány. Több százan szóltak hozzá Riva történetéhez. Mindenki hosszú életet kívánt a kutyusnak, s megköszönték a két alapítvány odaadó munkáját.
Néhány hozzászólás
- Annyira tüneményes nagyon örülök, hogy a körülményekhez képest ilyen jól van
- Nagyon sok boldog évet kívánok neked Riva. Köszönet a munkátokért, Rivának pedig csodaszép életet kívánok
- Milyen ügyes és milyen szép! Ezer hála a megmentőinek
- Akkora hős ez a kiskutya, hogy arra nincsenek szavaim
- Hihetetlen nagy küzdő, de nélkületek ez nem lehetett volna ilyen módon happy end
- Édes kis izgő mozgó, kiváncsi baba. És milyen sokan meggyilkolták volna őt anno...