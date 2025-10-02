48 perce
Örülnek a nyíregyházi anyák is, jól járnak a gyerekek a most érkező pluszpénzzel
A három vagy több gyermeket nevelő édesanyák teljes fizetésüket adómentesen vihetik haza. Az anyák szja-mentessége révén több tízezer forintos plusz marad a családi kasszában.
– Szerintem nincs olyan család, ahol nem éreznék a pozitív hatását annak, hogy a három- vagy többgyermekes anyák nem fizetnek személyi-jövedelemadót. Az adómentességgel, valamint a gyerekek után járó családi adókedvezménnyel szinte a teljes fizetésemet viszem haza, több tízezer forinttal több marad a családi kasszánkban – mondta Kovács Tünde. A nyíregyházi édesanya négy fiút nevel, s annak kapcsán osztotta meg velünk tapasztalatait, hogy október elejétől az anyák szja-mentessége kiszélesedik: már a 3 gyermekes anyukák is mentesülnek a szja-fizetés alól.
Anyák szja-mentessége– most a 3 gyerekeseken a sor
Az idén októbertől életbe lépett a háromgyermekes anyák szja-mentessége: aki gyorsan nyilatkozik, már az októberi fizetését is adó nélkül kaphatja meg. A NAV papíralapú és online felületen is segíti az édesanyákat, az ONYA rendszerben pedig néhány kattintással elintézhető a kedvezmény igénylése. A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel, vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy a munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg.
A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. A kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.
A pénzt a gyerekekre költik
– Aki nagycsaládban él tudja, hogy miden forintnak megvan a helye – folytatta Kovács Tünde.
– A gyerekek iskoláztatása, ruháztatása sokba kerül, mi ezt az összeget teljes mértékben rájuk fordítjuk, a gyerekekre. Annak külön örülök, hogy így megadhatok nekik olyan dolgokat is, ami feltölti őket, van miből elmenniük kirándulni, színházba vagy moziba
– jegyezte meg az édesanya, aki a Nyíregyházi Állatpark dolgozója. Hozzáfűzte, az különösen kedvező, hogy nem jár nagyobb adminisztrációs gonddal az igénylés, egy évben egyszer kell nyilatkozni az adóhatóságnál és nincs több teendőm.
Októberben a háromgyerekes anyák örülhetnek
Mint ismert, Orbán Viktor kormányfő először idén februárban évértékelőjében beszélt arról, hogy 2029-re egymillió édesanya mentesülhet a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Ez az intézkedés a világon egyedülálló, hiszen a szülő és a gyermekek életkorától függetlenül válnak jogosulttá az édesanyák az szja-mentességre. Októbertől a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak. Sokan dolgozó anyák megbecsülésének tartják az intézkedést, hiszen azok vehetik igénybe a támogatást, akik dolgoznak és gyerekeket nevelnek, egyszerre állnak helyt a munkahelyükön és otthon. Ez kettős kihívás az anyáknak. Ugyanakkor könnyebbség, hogy a zsebükben maradó pénzt a gyerekekre tudják fordítani.
– Egy 14, egy 13 és egy 9 éves gyerekem van, az szja-mentességnek mi is örülünk, nagy segítséget jelent. A mi gyerekeink sportolnak, egyik lányom aerobikozik, a másik atletizál. Rengeteget utaznak versenyekre, a sportruhák a sportcipők gyorsan fogynak, egyszóval van mire költeni, ezáltal is tudjuk őket támogatni. Úgy gondolom, mindenképpen nagyobb anyagi mozgásteret ad a háromgyerekeseknek ez az intézkedés
– fűzte hozzá Szőllősi Katalin.
Más témákat is ajánlunk:
Száguld a veretlen listavezető: nyírbátori győzelem az elnapolt bajnokin (fotókkal)
„Az angyalok vigyáztak rám, mert repedt bordákkal megúsztam"– Drámai történet egy baleset túlélőjétől