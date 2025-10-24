október 24., péntek

1 órája

Óriási siker: nyíregyházi mérnökinformatikus hallgató különleges applikációt fejlesztett

Címkék#Nyíregyházi Egyetem#Kovács Gábor#Pannónia Program#mérnökinformatika

A Nyíregyházi Egyetem hallgatójának álma vált valóra. Bebizonyította, hogy az informatika, az applikáció és a természetvédelem kéz a kézben járhat.

Szon.hu

A Nyíregyházi Egyetem mérnökinformatika szakos hallgatója, Kovács Gábor a Pannónia Program támogatásával másodszor is Ciprusra utazott, hogy önkéntesként segítsen a természetvédelmi kutatásokban. Az applikáció a tengeri teknősök védelme érdekében jött létre. 

applikáció Nyíregyházi Egyetem
Applikáció a teknősök védelmére
Fotó: A sportoló magánarchívuma

Applikáció fejlesztés a teknősökért

A nyíregyházi mérnökinformatikus hallgató applikációi mindig különleges ügyet szolgálnak. Miközben a sziget partjain a tengeri teknősök fészkeit figyelte, saját fejlesztésű mobilalkalmazással is támogatta a kutatókat. Korábban egy madármegfigyelési projektben készített hasonló rendszert, most pedig újra bizonyította: az informatika és a természetvédelem kéz a kézben járhat. A Pannónia Program lehetőségéről a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Irodáján keresztül értesült – és nem sokat gondolkodott a döntésen. A program célja a veszélyeztetett tengeri teknősök populációjának megfigyelése és védelme  - tájékoztatta portálunkat Kindrusz Emese, a Nyíregyházi Egyetem kommunikációs munktársa. 

Amint megláttam, hogy Ciprus szerepel a levélben, tudtam, hogy menni akarok. Tavaly már részt vettem egy madármegfigyelő projektben, ami teljesen magával ragadott, és idén úgy éreztem, vissza kell térnem. A természet mindig is része volt az életemnek, ez a lehetőség pedig egy valóra vált álom lett számomra.

- nyilatkozta a hallgató, aki a Karpas-félszigeten, a Sea Turtle Project keretében dolgozott. 

A hajnali parti őrjárat

Hajnali négykor keltünk, 4:30-kor már a terepen voltunk. Hat különböző partszakaszt figyeltünk meg, és jártunk végig, hogy megtaláljuk a teknősök fészkeit. Megnéztük, hol rakták le a tojásokat, és ha túl közel voltak a vízhez, biztonságosabb helyre költöztettük őket. A terepmunka fárasztó volt, de felemelő. A homokban gyalogolni nem könnyű, de amikor látod, hogy egy kicsi teknős sikeresen eléri a tengert, az minden fáradtságot megér.

Az adatgyűjtés precíz folyamat: a fészkek helyét, típusát és távolságát digitálisan kell rögzíteni – és ebben óriási szerepe van a hallgató saját fejlesztésének is.

Fotó: magánarchívum

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Informatika a természetvédelem szolgálatában

A Nyíregyházi Egyetem fiatal mérnökinformatikusa már tavaly is bebizonyította, hogy az IT és az ökológia remekül kiegészíthetik egymást. A madármegfigyelési projektben egy adatbázis-kezelő weboldalt és mobilalkalmazást készített, amivel a terepen gyűjtött adatokat sokkal gyorsabban lehetett rögzíteni. A korábbi 30–45 perc helyett 15 perc alatt el lehetett végezni a bevitellel.

 Idén a NonNesting nevű alkalmazást fejlesztette, amely a teknősök fészkeinek azonosításában segíti a kutatókat.

Az app fényképet, GPS-koordinátát és megjegyzéseket is ment:

  • így pontosan követhető, hol és mikor találnak fészket
  • ez hatalmas segítség a terepen, hiszen minden információ azonnal bekerül az adatbázisba 

A ciprusi munka nemcsak szakmai, hanem lelki élmény is.

Találtunk egy teknőst, akinek hiányzott a hátsó lába – és mégis tojásokat rakott. Hihetetlen, mennyire alkalmazkodóak ezek az állatok. Az ember ilyenkor elgondolkodik, mit jelent az erő és a kitartás.

- mondta Gábor, aki számára a természet szeretete gyerekkora óta meghatározó.

Szüleim mindig kirándulni vittek, megtanítottak tisztelni a természetet. Sajnos az elmúlt években egyre felerősödnek a globális felmelegedés hatásai, fajokat látunk kipusztulni. Itt Cipruson is tanúi lehettünk annak tavaly, hogy a 45 Celsius fokos hőségben egy tó néhány nap alatt kiszáradt, és az ott élő madarak egy része, valamint a még repülni nem tudó fiókák elpusztultak. Ez nagyon elkeserítő látvány.

applikáció Nyíregyházi Egyetem
Önkéntesek Cipruson

Csapat, kultúra és új barátságok

A helyi önkéntesekkel szoros közösség alakult ki.

A csapat remek – dolgozunk, nevetünk, bulizunk. Még törökül is tanultam egy kicsit, a helyiek pedig mindig segítőkészek. A séf például annyira megszerette a rajzaimat, hogy megkért, készítsek neki egyet a Rege a csodaszarvasról történet alapján.

Gábor magyar önkéntesekkel is találkozott a Nemzeti Parkban, volt egy magyar apuka a lányával, és két agrár szakos hallgató is a Nyíregyházi Egyetemről. Jó érzés volt számára néha magyarul beszélni a távolban. A ciprusi tapasztalat nemcsak egy nyár emléke marad, hanem irányt is mutat a jövőre. A program hatalmas hatással volt rá – megnyitotta a világot. Szeretne egyszer team leaderként visszatérni. A természethez és a technológiához való viszonya is megváltozott:

Rájöttem, hogy az informatika az egyik legerősebb eszköz a természetvédelemben. Képesek vagyunk rendszerezni, elemezni, segíteni – és ez motivál, hogy újabb megoldásokat fejlesszek.

Gábor a bizonytalan hallgatóknak azt üzeni: 

Merjétek bevállalni az utazást! Egy ilyen ösztöndíj ajándék az élettől. Az első lépés mindig nehéz, de ha megtetted, rájössz, hogy a világ tele van lehetőséggel.

Ha pedig egy képben vagy hangulattal kellene összefoglalnia, mit jelentett számára a ciprusi nyár: a csillagos tengerpart, minden este ott fekszik le, és arra gondol, milyen szerencsés, hogy ott lehet. A kakukkfű illata, a kabócák hangja és a perzselő nap érzése – ezek örökre vele maradnak.  A hallgató a ciprusi élményeiről Youtube csatornáján is beszámol: https://www.youtube.com/@gaborkovacs8460/featured


 

