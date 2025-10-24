Óriási siker: nyíregyházi mérnökinformatikus hallgató különleges applikációt fejlesztett

A Nyíregyházi Egyetem mérnökinformatika szakos hallgatója, Kovács Gábor a Pannónia Program támogatásával másodszor is Ciprusra utazott, hogy önkéntesként segítsen a természetvédelmi kutatásokban. Az applikáció a tengeri teknősök védelme érdekében jött létre.

Applikáció a teknősök védelmére

Fotó: A sportoló magánarchívuma

Applikáció fejlesztés a teknősökért

A nyíregyházi mérnökinformatikus hallgató applikációi mindig különleges ügyet szolgálnak. Miközben a sziget partjain a tengeri teknősök fészkeit figyelte, saját fejlesztésű mobilalkalmazással is támogatta a kutatókat. Korábban egy madármegfigyelési projektben készített hasonló rendszert, most pedig újra bizonyította: az informatika és a természetvédelem kéz a kézben járhat. A Pannónia Program lehetőségéről a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Irodáján keresztül értesült – és nem sokat gondolkodott a döntésen. A program célja a veszélyeztetett tengeri teknősök populációjának megfigyelése és védelme - tájékoztatta portálunkat Kindrusz Emese, a Nyíregyházi Egyetem kommunikációs munktársa.

Amint megláttam, hogy Ciprus szerepel a levélben, tudtam, hogy menni akarok. Tavaly már részt vettem egy madármegfigyelő projektben, ami teljesen magával ragadott, és idén úgy éreztem, vissza kell térnem. A természet mindig is része volt az életemnek, ez a lehetőség pedig egy valóra vált álom lett számomra.

- nyilatkozta a hallgató, aki a Karpas-félszigeten, a Sea Turtle Project keretében dolgozott.

A hajnali parti őrjárat

Hajnali négykor keltünk, 4:30-kor már a terepen voltunk. Hat különböző partszakaszt figyeltünk meg, és jártunk végig, hogy megtaláljuk a teknősök fészkeit. Megnéztük, hol rakták le a tojásokat, és ha túl közel voltak a vízhez, biztonságosabb helyre költöztettük őket. A terepmunka fárasztó volt, de felemelő. A homokban gyalogolni nem könnyű, de amikor látod, hogy egy kicsi teknős sikeresen eléri a tengert, az minden fáradtságot megér.

Az adatgyűjtés precíz folyamat: a fészkek helyét, típusát és távolságát digitálisan kell rögzíteni – és ebben óriási szerepe van a hallgató saját fejlesztésének is.