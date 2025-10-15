Kerek évfordulót ünnepel ez a szabolcsi fürdő! Hatalmas bulit tartanak! Te ott leszel?

Az Aquarius Élményfürdő október 18-án, szombaton ünnepli huszadik születésnapját, a nyíregyházi fürdő vezetése pedig nagyszabású bulit szervez. A kerek évforduló apropóján húsz százalékos kedvezményt biztosítanak valamennyi, egész napos jegytípusból, de számos egyéb szórakoztató programmal is készülnek.

Nagy bulival ünnepli az Aquarius Élményfürdő a huszadik születésnapját Illusztráció: MW-Archív

Húszéves az Aquarius Élményfürdő!

Születésnapi szaunaprogramok várják a fürdőzőket 11, 14, 16 és 18 órai kezdéssel. 16 órától Pancsi bohóc és a Mókakommandó születésnapi party-ja veszi kezdetét,

majd 17 órakor a fürdő vezérigazgatója, Matavovszky Dániel mond születésnapi köszöntőt,

aki felszeli a 400 szeletes tortát. 19 órakor tűzijáték koronázza meg a napot, a jó hangulatról már 16 órától DJ MESS gondoskodik.