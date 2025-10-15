október 15., szerda

Tűzijáték és DJ is lesz

20 perce

Kerek évfordulót ünnepel ez a szabolcsi fürdő! Hatalmas bulit tartanak! Te ott leszel?

Kedvezményt is biztosítanak! Húszéves születésnapját ünnepli az Aquarius Élményfürdő.

Szon.hu

Az Aquarius Élményfürdő október 18-án, szombaton ünnepli huszadik születésnapját, a nyíregyházi fürdő vezetése pedig nagyszabású bulit szervez. A kerek évforduló apropóján húsz százalékos kedvezményt biztosítanak valamennyi, egész napos jegytípusból, de számos egyéb szórakoztató programmal is készülnek.

Húszéves az Aquarius Élményfürdő
Nagy bulival ünnepli az Aquarius Élményfürdő a huszadik születésnapját Illusztráció: MW-Archív

Húszéves az Aquarius Élményfürdő!

Születésnapi szaunaprogramok várják a fürdőzőket 11, 14, 16 és 18 órai kezdéssel. 16 órától Pancsi bohóc és a Mókakommandó születésnapi party-ja veszi kezdetét, 

majd 17 órakor a fürdő vezérigazgatója, Matavovszky Dániel mond születésnapi köszöntőt, 

aki felszeli a 400 szeletes tortát. 19 órakor tűzijáték koronázza meg a napot, a jó hangulatról már 16 órától DJ MESS gondoskodik.

A vidéki városok közül itt a legtöbb gyógyvizet adó kút!

Mint korábban írtuk, 

A legtöbb gyógyvizet adó kutat tekintve két város emelkedik ki a mezőnyből, Debrecen és Nyíregyháza.

Előbbiben hat, utóbbiban pedig nyolc ilyen forrás található.

A termalonline.hu cikke szerint figyelemre méltó, hogy Nyíregyháza mennyire bővelkedik gyógyvizekben. Azt írják, érdemes ellátogatni Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőre, ahol az Aquarius Élményfürdő egész évben nyitva tart, a kínálatuk pedig nyaranta a Tófürdővel és a Parkfürdővel egészül ki.

Rehabilitáció, gyógyászat és turizmus

A nyíregyházi Fürdőházban a gyógyvíz (nátrium-kloridos típus, brómos-jódos) szolgálja a mozgásszervi betegségek kezelését, műtétek, protézis-beültetések utáni rehabilitációt, sérülések utókezelését. 

Az Aquarius Élményfürdő is rendelkezik olyan gyógyvízzel, amelyet mozgásszervi, reumatikus, ízületi problémákra, gerincpanaszokra, rehabilitációra ajánlanak.

Nyíregyháza termál- és gyógyfürdői vonzzák a belföldi és külföldi látogatókat is. A gyógyvíz (és termálvíz) jelenléte erősíti a város vonzerejét wellness, pihenés, kikapcsolódás céljából. Az élményfürdők, gyógyfürdők kombinálják a szórakozást és a gyógyulást.

A nálunk feltörő, csodás hatású gyógyvízre alapozva épült meg Nyíregyházán hazánk egyik legmodernebb fürdőgyógyászata, ahol kiváló hatásfokkal kezeljük, adott esetben gyógyítjuk a mozgásszervi megbetegedéseket, már külföldről is érkeznek ide gyógyulni vágyók. 

- mondta még korábban portálunknak Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. értékesítési igazgatója.

