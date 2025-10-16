Elő a fürdőgatyót és irány az élményfürdő! Vessük bele magunkat a nyíregyházi programtornádóba!

Kultúra, vizes buli, gombásztalálkozó, zenés kikapcsolódás - ezekre mind-mind lehetőségük van azoknak, akik az előttünk álló hétvégén egy kis lazításra vágynak. Megemlékeznek Nyíregyháza szülöttjére, Krúdy Gyulára, az Aquarius Élményfürdő születésnapját is megünneplik, és lehetőség nyílik ír muzsikára ropni a táncot.

Az Aquarius Élményfürdőbe kedvezményes belépőjegyei is válthatnak a vendégek

Illusztráció: MW-Archív

Emlékezés Krúdy Gyulára, Aquarius-születésnap, KAP önálló est

Péntek

Október 17-én Krúdy Gyulára, a nyíregyházi születésű íróra emlékeznek a Krúdy-nap keretében. A program a következő:

9.30: megemlékezés, koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál (Szent István utca 8.)

10 óra: megemlékezés, koszorúzás Krúdy Gyula egykori iskolájánál, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumnál (Szent István utca 7-19.)

11 óra: ünnepi megemlékezés és virágok elhelyezése a Krúdy-szobornál (Bessenyei tér)

12 óra: A Krúdy család és a fotográfia – kamarakiállítás a Kállay Gyűjteményben (Bessenyei tér 15.)

Az Erőművek Éjszakája országos programsorozat részeként a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központba megmutatják, hova kerül a szelektíven gyűjtött hulladék, valamint az a hulladék, ami nem kerül újrahasznosításra.

Helyszín: Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ, Nyíregyháza-Oros külterület

Időpontok: 9 óra, 10 óra és 12 óra

A turnusokra még vannak üres helyek, jelentkezni és további információt kapni itt lehet!

Írországba repít a Szindbád - ír népzene és táncház lesz a Bran együttes közreműködésével

Helyszín: Szindbád Rendezvényterem

Időpont: 17.30

Szombat

Első alkalommal rendeznek Alföldi gombásztalálkozót a Nyíregyházi Egyetemen. A program Patonai János mosonmagyaróvári gombász különleges gyűjteményének megnyitójával indul.

Helyszín: Nyíregyházi Egyetem "C" épülete

Időpont: 10 óra

Az Aquarius Élményfürdő október 18-án, szombaton ünnepli huszadik születésnapját, a nyíregyházi fürdő vezetése pedig nagyszabású bulit szervez. A kerek évforduló apropóján húsz százalékos kedvezményt biztosítanak valamennyi, egész napos jegytípusból, de számos egyéb szórakoztató programmal (szaunaprogramok, DJ) is készülnek.