Elő a fürdőgatyót és irány az élményfürdő! Vessük bele magunkat a nyíregyházi programtornádóba!
Mutatjuk, milyen programok várnak ránk az előttünk álló hétvégén. Megemlékeznek a nyíregyházi íróról, az Aquarius Élményfürdő kerek évfordulóhoz érkezett, de a gombászok is megtalálhatják a számításaikat.
Kultúra, vizes buli, gombásztalálkozó, zenés kikapcsolódás - ezekre mind-mind lehetőségük van azoknak, akik az előttünk álló hétvégén egy kis lazításra vágynak. Megemlékeznek Nyíregyháza szülöttjére, Krúdy Gyulára, az Aquarius Élményfürdő születésnapját is megünneplik, és lehetőség nyílik ír muzsikára ropni a táncot.
Emlékezés Krúdy Gyulára, Aquarius-születésnap, KAP önálló est
Péntek
Október 17-én Krúdy Gyulára, a nyíregyházi születésű íróra emlékeznek a Krúdy-nap keretében. A program a következő:
9.30: megemlékezés, koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál (Szent István utca 8.)
10 óra: megemlékezés, koszorúzás Krúdy Gyula egykori iskolájánál, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumnál (Szent István utca 7-19.)
11 óra: ünnepi megemlékezés és virágok elhelyezése a Krúdy-szobornál (Bessenyei tér)
12 óra: A Krúdy család és a fotográfia – kamarakiállítás a Kállay Gyűjteményben (Bessenyei tér 15.)
Az Erőművek Éjszakája országos programsorozat részeként a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központba megmutatják, hova kerül a szelektíven gyűjtött hulladék, valamint az a hulladék, ami nem kerül újrahasznosításra.
Helyszín: Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ, Nyíregyháza-Oros külterület
Időpontok: 9 óra, 10 óra és 12 óra
A turnusokra még vannak üres helyek, jelentkezni és további információt kapni itt lehet!
Írországba repít a Szindbád - ír népzene és táncház lesz a Bran együttes közreműködésével
Helyszín: Szindbád Rendezvényterem
Időpont: 17.30
Szombat
Első alkalommal rendeznek Alföldi gombásztalálkozót a Nyíregyházi Egyetemen. A program Patonai János mosonmagyaróvári gombász különleges gyűjteményének megnyitójával indul.
Helyszín: Nyíregyházi Egyetem "C" épülete
Időpont: 10 óra
Az Aquarius Élményfürdő október 18-án, szombaton ünnepli huszadik születésnapját, a nyíregyházi fürdő vezetése pedig nagyszabású bulit szervez. A kerek évforduló apropóján húsz százalékos kedvezményt biztosítanak valamennyi, egész napos jegytípusból, de számos egyéb szórakoztató programmal (szaunaprogramok, DJ) is készülnek.
Kerek évfordulót ünnepel ez a szabolcsi fürdő! Hatalmas bulit tartanak! Te ott leszel?
Kovács András Péter lép színpadra a Continental Arénában, önálló estjének címe: Idővel.
Helyszín: Géza utca 8-16.
Időpont: 18 óra
