– Ma, október 6-án, a nemzet gyásznapján hajtunk fejet az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök emléke előtt. Százhetven év telt el azóta, hogy a tizenhárom honvédtiszt életét kioltották Aradon, és ezzel nemcsak egy szabadságharcot, hanem egy egész nemzet reményeit próbálták eltiporni. Ám tudjuk, az áldozatuk nem volt hiábavaló: e vértanúk bátorsága, önfeláldozása, a haza iránti hűsége örök példát állít mindannyiunk elé. A magyar történelem nagyjai ők, akik bebizonyították, hogy a szabadságért és a nemzet jövőjéért vállalt küzdelem értékesebb, mint az élet – hangsúlyozta Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere hétfőn a Damjanich-szobornál tartott megemlékezésen. Kiemelte: a 13 aradi vértanú neve nem csupán a történelemkönyvek lapjain él, hanem a magyar nemzet szívében is. Az ő történetük figyelmeztet minket: a hazaszeretet nem elvont eszme, hanem mindennapi felelősség. Az emlékezés pedig nem csupán múltidézés, hanem jövő záloga is egyben.

Aradi vértanúk: Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere mondott emlékező beszédet hétfőn a Damjanich-szobornál

Fotó: Sipeki Péter

Az aradi vértanúk öröksége a jövőnk iránytűje

– Tudjuk, a szabadságharc bukását hosszú évtizedek elnyomása követte, de éppen ez mutatja, hogy a vértanúk áldozata erőt adott a következő nemzedékeknek, hogy újra és újra kiharcolják a jogaikat, és végül elhozzák a kiegyezést, majd a polgárosodás korszakát. Ezért vagyunk ma itt.

Ne engedjük feledésbe merülni mindazt, ami 1849. október 6-án történt, hogy a fiatalok is értsék, a szabadság, amelyben élünk, nem magától értetődő, hanem elődeink küzdelmének és véráldozatának a gyümölcse.

– Bár október 6-a gyásznap, büszkén mondhatjuk, olyan nemzet tagjai vagyunk, amelyet a bátorság, az önfeláldozás és a szabadságvágy kovácsolt össze. Az aradi vértanúk öröksége nemcsak a múlt része, hanem egyben jövőnk záloga és iránytűje. Hajtsunk fejet emlékük előtt és vigyük tovább azt a lángot, amelyet ők gyújtottak meg: a hazaszeretet, a szabadság, az összetartozás lángját. Emlékük legyen áldott, hazánk legyen szabad!