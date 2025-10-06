október 6., hétfő

„A szabadság, amelyben élünk, nem magától értetődő, hanem elődeink küzdelmének és véráldozatának a gyümölcse...”

A magyar történelem nagyjai bebizonyították, hogy a szabadságért és a nemzet jövőjéért vállalt küzdelem értékesebb, mint az élet. Az aradi vértanúk halála nem volt hiábavaló – hangsúlyozta Jászai Menyhért alpolgármester a hétfői nyíregyházi megemlékezésen.

Munkatársunktól

– Ma, október 6-án, a nemzet gyásznapján hajtunk fejet az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök emléke előtt. Százhetven év telt el azóta, hogy a tizenhárom honvédtiszt életét kioltották Aradon, és ezzel nemcsak egy szabadságharcot, hanem egy egész nemzet reményeit próbálták eltiporni. Ám tudjuk, az áldozatuk nem volt hiábavaló: e vértanúk bátorsága, önfeláldozása, a haza iránti hűsége örök példát állít mindannyiunk elé. A magyar történelem nagyjai ők, akik bebizonyították, hogy a szabadságért és a nemzet jövőjéért vállalt küzdelem értékesebb, mint az élet – hangsúlyozta Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere hétfőn a Damjanich-szobornál tartott megemlékezésen. Kiemelte: a 13 aradi vértanú neve nem csupán a történelemkönyvek lapjain él, hanem a magyar nemzet szívében is. Az ő történetük figyelmeztet minket: a hazaszeretet nem elvont eszme, hanem mindennapi felelősség. Az emlékezés pedig nem csupán múltidézés, hanem jövő záloga is egyben. 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Nyíregyházán.
Aradi vértanúk: Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere mondott emlékező beszédet hétfőn a Damjanich-szobornál
Fotó: Sipeki Péter

Az aradi vértanúk öröksége a jövőnk iránytűje 

– Tudjuk, a szabadságharc bukását hosszú évtizedek elnyomása követte, de éppen ez mutatja, hogy a vértanúk áldozata erőt adott a következő nemzedékeknek, hogy újra és újra kiharcolják a jogaikat, és végül elhozzák a kiegyezést, majd a polgárosodás korszakát. Ezért vagyunk ma itt. 

Ne engedjük feledésbe merülni mindazt, ami 1849. október 6-án történt, hogy a fiatalok is értsék, a szabadság, amelyben élünk, nem magától értetődő, hanem elődeink küzdelmének és véráldozatának a gyümölcse. 

– Bár október 6-a gyásznap, büszkén mondhatjuk, olyan nemzet tagjai vagyunk, amelyet a bátorság, az önfeláldozás és a szabadságvágy kovácsolt össze. Az aradi vértanúk öröksége nemcsak a múlt része, hanem egyben jövőnk záloga és iránytűje. Hajtsunk fejet emlékük előtt és vigyük tovább azt a lángot, amelyet ők gyújtottak meg: a hazaszeretet, a szabadság, az összetartozás lángját. Emlékük legyen áldott, hazánk legyen szabad!

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Fotók: Sipeki Péter

Jászai Menyhért alpolgármester emlékező beszéde után a Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubjának honvéd népdalköre 1848-as dalokat adott elő, majd a nyíregyházi Móricz-iskola tanulói nemzetiszín papírcsákókat helyeztek el az aradi vértanúk kopjafáin. A Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium honvédjei elhelyezték az emlékezés virágait, a városi intézmények és szervezetek pedig megkoszorúzták az emlékművet. 

