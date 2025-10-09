Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére Nyíregyházán és több településen is

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Áramszünet várható több háztartásban is

Áramszünet pénteken

Nyíregyháza

Október 10., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Hrsz. HRSZ:2809 -

Hrsz. HRSZ:2805 -

Hrsz. HRSZ:2808 -

Pompás út 28094/4 -

Szép utca 3 – 3.

Verőfény utca Hrsz:2806 -

Verőfény utca HRSZ:2806 -

Verőfény utca HRSZ:2806 -

Verőfény utca 23 – 23.

Vásárosnamény

Október 10., péntek 8.00-tól 15.30-ig:

Arany János utca 4 – 56.

Arany János utca 1 – 49.

Kossuth Lajos út - Bereg k -

Kossuth Lajos út 9 – 21.

Kölcsey Ferenc utca -Arany sa -

Kölcsey Ferenc utca 2 – 6.

Kölcsey Ferenc utca 1 – 39.

Móricz Zsigmond utca HRSZ: 289 -

Móricz Zsigmond utca 2 – 2.

Móricz Zsigmond utca 3 – 25.

Sólyom sétány 5 – 5.

Veres Péter utca 2 – 18.

Veres Péter utca 1 – 17.

Október 10., péntek 12.00-tól 15.30-ig:

Gyöngyvirág utca 2 – 6.

Gyöngyvirág utca 1 – 5.

Heltai Gáspár utca 10. -

Heltai Gáspár utca 2 – 20.

Heltai Gáspár utca 1 – 37.

Kraszna utca 1 – 57.

Sport utca 2 – 52.

Sport utca 1 – 51.

Széchenyi István utca -Heltai s -

Széchenyi István utca HRSZ:1176 -

Széchenyi István utca 2 – 56.

Széchenyi István utca 1 – 47.

Tiszapart Berek sétány HRSZ:1160 -

Tiszapart Berek sétány Hrsz:1135 -

Tiszapart Berek sétány HRSZ: 113 -

Tiszapart Berek sétány HRSZ:1255 -

Tiszapart Berek sétány 45 – 57.

Kisar

Október 10., péntek 8.00-tól 15.30-ig:

Árpád utca 3 – 47.

Árpád utca 4 – 72.

Hrsz. HRSZ:387/ -

Külterület HRSZ:020/ -

Mezővég utca 1 – 23.

Mezővég utca 2 – 2.

Panyolai út 387/19 -

Panyolai út 1. D. -

Panyolai út 1 – 387.

Panyolai út 6 – 36.

Petőfi Sándor út 3 – 15.

Táncsics utca 1 – 57.

Táncsics utca 2 – 54.

Táncsics utca HRSZ:106 -

Táncsics utca HRSZ:123/ -

Temető út 1 – 21.

Temető út 2 – 4.

Tisza út 2 – 2.

Tisza út 1 – 13.

Tiszai út 100 – 100.

Új Élet utca 1 – 15.

Új Élet utca 2 – 14.