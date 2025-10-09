október 9., csütörtök

Dénes névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet

57 perce

Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére Nyíregyházán és több településen is

Címkék#Nyíregyháza#áramszünet#Opus Titász

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 10-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet, karbantartás
Áramszünet várható több háztartásban is
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Áramszünet pénteken

Nyíregyháza

  • Október 10., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Hrsz. HRSZ:2809 - 

Hrsz. HRSZ:2805 - 

Hrsz. HRSZ:2808 - 

Pompás út 28094/4 - 

Szép utca 3 – 3.

Verőfény utca Hrsz:2806 - 

Verőfény utca HRSZ:2806 - 

Verőfény utca HRSZ:2806 - 

Verőfény utca 23 – 23.

Vásárosnamény

  • Október 10., péntek 8.00-tól 15.30-ig:

Arany János utca 4 – 56.

Arany János utca 1 – 49.

Kossuth Lajos út - Bereg k - 

Kossuth Lajos út 9 – 21.

Kölcsey Ferenc utca -Arany sa - 

Kölcsey Ferenc utca 2 – 6.

Kölcsey Ferenc utca 1 – 39.

Móricz Zsigmond utca HRSZ: 289 - 

Móricz Zsigmond utca 2 – 2.

Móricz Zsigmond utca 3 – 25.

Sólyom sétány 5 – 5.

Veres Péter utca 2 – 18.

Veres Péter utca 1 – 17.

  • Október 10., péntek 12.00-tól 15.30-ig:

Gyöngyvirág utca 2 – 6.

Gyöngyvirág utca 1 – 5.

Heltai Gáspár utca 10. - 

Heltai Gáspár utca 2 – 20.

Heltai Gáspár utca 1 – 37.

Kraszna utca 1 – 57.

Sport utca 2 – 52.

Sport utca 1 – 51.

Széchenyi István utca -Heltai s - 

Széchenyi István utca HRSZ:1176 - 

Széchenyi István utca 2 – 56.

Széchenyi István utca 1 – 47.

Tiszapart Berek sétány HRSZ:1160 - 

Tiszapart Berek sétány Hrsz:1135 - 

Tiszapart Berek sétány HRSZ: 113 - 

Tiszapart Berek sétány HRSZ:1255 - 

Tiszapart Berek sétány 45 – 57.

Kisar

  • Október 10., péntek 8.00-tól 15.30-ig:

Árpád utca 3 – 47.

Árpád utca 4 – 72.

Hrsz. HRSZ:387/ - 

Külterület HRSZ:020/ - 

Mezővég utca 1 – 23.

Mezővég utca 2 – 2.

Panyolai út 387/19 - 

Panyolai út 1. D. - 

Panyolai út 1 – 387.

Panyolai út 6 – 36.

Petőfi Sándor út 3 – 15.

Táncsics utca 1 – 57.

Táncsics utca 2 – 54.

Táncsics utca HRSZ:106 - 

Táncsics utca HRSZ:123/ - 

Temető út 1 – 21.

Temető út 2 – 4.

Tisza út 2 – 2.

Tisza út 1 – 13.

Tiszai út 100 – 100.

Új Élet utca 1 – 15.

Új Élet utca 2 – 14.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu