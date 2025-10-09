57 perce
Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére Nyíregyházán és több településen is
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 10-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet pénteken
Nyíregyháza
- Október 10., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Hrsz. HRSZ:2809 -
Hrsz. HRSZ:2805 -
Hrsz. HRSZ:2808 -
Pompás út 28094/4 -
Szép utca 3 – 3.
Verőfény utca Hrsz:2806 -
Verőfény utca HRSZ:2806 -
Verőfény utca HRSZ:2806 -
Verőfény utca 23 – 23.
Vásárosnamény
- Október 10., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
Arany János utca 4 – 56.
Arany János utca 1 – 49.
Kossuth Lajos út - Bereg k -
Kossuth Lajos út 9 – 21.
Kölcsey Ferenc utca -Arany sa -
Kölcsey Ferenc utca 2 – 6.
Kölcsey Ferenc utca 1 – 39.
Móricz Zsigmond utca HRSZ: 289 -
Móricz Zsigmond utca 2 – 2.
Móricz Zsigmond utca 3 – 25.
Sólyom sétány 5 – 5.
Veres Péter utca 2 – 18.
Veres Péter utca 1 – 17.
- Október 10., péntek 12.00-tól 15.30-ig:
Gyöngyvirág utca 2 – 6.
Gyöngyvirág utca 1 – 5.
Heltai Gáspár utca 10. -
Heltai Gáspár utca 2 – 20.
Heltai Gáspár utca 1 – 37.
Kraszna utca 1 – 57.
Sport utca 2 – 52.
Sport utca 1 – 51.
Széchenyi István utca -Heltai s -
Széchenyi István utca HRSZ:1176 -
Széchenyi István utca 2 – 56.
Széchenyi István utca 1 – 47.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:1160 -
Tiszapart Berek sétány Hrsz:1135 -
Tiszapart Berek sétány HRSZ: 113 -
Tiszapart Berek sétány HRSZ:1255 -
Tiszapart Berek sétány 45 – 57.
Kisar
- Október 10., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
Árpád utca 3 – 47.
Árpád utca 4 – 72.
Hrsz. HRSZ:387/ -
Külterület HRSZ:020/ -
Mezővég utca 1 – 23.
Mezővég utca 2 – 2.
Panyolai út 387/19 -
Panyolai út 1. D. -
Panyolai út 1 – 387.
Panyolai út 6 – 36.
Petőfi Sándor út 3 – 15.
Táncsics utca 1 – 57.
Táncsics utca 2 – 54.
Táncsics utca HRSZ:106 -
Táncsics utca HRSZ:123/ -
Temető út 1 – 21.
Temető út 2 – 4.
Tisza út 2 – 2.
Tisza út 1 – 13.
Tiszai út 100 – 100.
Új Élet utca 1 – 15.
Új Élet utca 2 – 14.
