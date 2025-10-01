október 1., szerda

Áram nélkül

3 órája

Villany nélkül maradnak: ezeken a településeken kapcsolják le az áramot Szabolcs vármegyében

A szolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 2-án csütörtökön. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Időnként karbantartási munkálatokat végez az Opus Titász, ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet, karbantartás
Rendszeresen karban tartják a hálózatot a váratlan áramszünet megelőzéséért.
Fotó: MW-Archív 

Áramszünet csütörtökön

Mátészalka

  • Október 2., csütörtök 8.00-tól 11.00-ig:

Nagyszőlő HRSZ: 58 -

Zöldfa utca 224/B. -

Zöldfa utca 182 - 226

Zöldfa utca 117 - 135

Tunyogmatolcs

  • Október 2., csütörtök 8.00-tól 15.30-ig:

Kölcsey Ferenc utca 9000 – 9000.

Petőfi Sándor utca hrsz:1161 -

Petőfi Sándor utca 30 – 62.

Petőfi Sándor utca 13 – 49.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 128.

Rákóczi Ferenc utca 3 – 89.

Táncsics Mihály utca 2 – 40.

Táncsics Mihály utca 1 – 41.

Zrínyi utca 2 – 18.

Zrínyi utca 1 – 13.

 

