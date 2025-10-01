3 órája
Villany nélkül maradnak: ezeken a településeken kapcsolják le az áramot Szabolcs vármegyében
A szolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 2-án csütörtökön. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Időnként karbantartási munkálatokat végez az Opus Titász, ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet csütörtökön
Mátészalka
- Október 2., csütörtök 8.00-tól 11.00-ig:
Nagyszőlő HRSZ: 58 -
Zöldfa utca 224/B. -
Zöldfa utca 182 - 226
Zöldfa utca 117 - 135
Tunyogmatolcs
- Október 2., csütörtök 8.00-tól 15.30-ig:
Kölcsey Ferenc utca 9000 – 9000.
Petőfi Sándor utca hrsz:1161 -
Petőfi Sándor utca 30 – 62.
Petőfi Sándor utca 13 – 49.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 128.
Rákóczi Ferenc utca 3 – 89.
Táncsics Mihály utca 2 – 40.
Táncsics Mihály utca 1 – 41.
Zrínyi utca 2 – 18.
Zrínyi utca 1 – 13.
