Áramszünet

47 perce

Áramszünettel indul a jövő hét: ha itt laksz, nálad is lekapcsolják a szolgáltatást

Címkék#áramszünet#Opus Titász#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 27-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Áramszünet hétfőn
Áramszünet nehezíti meg a hétfőt
Fotó: Shutterstock

Áramszünet hétfőn

Kisvárda

  • Október 27., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Flórián tér 12 – 14.

Hrsz. HRSZ:798/ - 

Kodály Zoltán utca 15 – 23.

Kodály Zoltán utca 36 – 44.

Krucsay Márton utca 8 – 8.

Malom Köz 5-7 - 

Malom Köz 1-3 HRSZ: - 

Malom Köz 5-7 HRSZ: - 

Malom Köz 5-7 HRSZ: - 

Malom Köz 1-3 HRSZ: - 

Malom Köz 1-3 - 

Malom Köz 5-7 HRSZ: - 

Malom Köz 5-7 HRSZ: - 

Malom Köz 3 – 3.

Malom Köz 6 – 8.

Somogyi Rezső utca 1 – 11.

Somogyi Rezső utca 4 – 8.

Szent László utca 25 – 31.

Várday István utca 1 – 43.

Várday István utca 2 – 32.

Várday István utca 19-21 Hrs - 

Várday köz 1 – 1.

Ófehértó

  • Október 27., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Ady Endre utca 15 – 15.

Alkotmány utca 5-7 Hrsz: - 

Alkotmány utca 18. - 

Alkotmány utca HRSZ:913/ - 

Alkotmány utca 4 – 100.

Alkotmány utca 3 – 103.

Hrsz. HRSZ:084/ - 

Szent István utca 12/A - 

Szent István utca 6-8 HRSZ: - 

Szent István utca 6-8 - 

Szent István utca 4 – 10.

Szent István utca 1 – 19.

Váci Mihály utca 17 – 21.

