Áramszünettel indul a jövő hét: ha itt laksz, nálad is lekapcsolják a szolgáltatást
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 27-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet hétfőn
Kisvárda
- Október 27., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Flórián tér 12 – 14.
Hrsz. HRSZ:798/ -
Kodály Zoltán utca 15 – 23.
Kodály Zoltán utca 36 – 44.
Krucsay Márton utca 8 – 8.
Malom Köz 5-7 -
Malom Köz 1-3 HRSZ: -
Malom Köz 5-7 HRSZ: -
Malom Köz 5-7 HRSZ: -
Malom Köz 1-3 HRSZ: -
Malom Köz 1-3 -
Malom Köz 5-7 HRSZ: -
Malom Köz 5-7 HRSZ: -
Malom Köz 3 – 3.
Malom Köz 6 – 8.
Somogyi Rezső utca 1 – 11.
Somogyi Rezső utca 4 – 8.
Szent László utca 25 – 31.
Várday István utca 1 – 43.
Várday István utca 2 – 32.
Várday István utca 19-21 Hrs -
Várday köz 1 – 1.
Ófehértó
- Október 27., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Ady Endre utca 15 – 15.
Alkotmány utca 5-7 Hrsz: -
Alkotmány utca 18. -
Alkotmány utca HRSZ:913/ -
Alkotmány utca 4 – 100.
Alkotmány utca 3 – 103.
Hrsz. HRSZ:084/ -
Szent István utca 12/A -
Szent István utca 6-8 HRSZ: -
Szent István utca 6-8 -
Szent István utca 4 – 10.
Szent István utca 1 – 19.
Váci Mihály utca 17 – 21.
