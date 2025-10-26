Áramszünettel indul a jövő hét: ha itt laksz, nálad is lekapcsolják a szolgáltatást

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Áramszünet nehezíti meg a hétfőt

Áramszünet hétfőn

Kisvárda

Október 27., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Flórián tér 12 – 14.

Hrsz. HRSZ:798/

Kodály Zoltán utca 15 – 23.

Kodály Zoltán utca 36 – 44.

Krucsay Márton utca 8 – 8.

Malom Köz 5-7

Malom Köz 1-3

Malom Köz 5-7

Malom Köz 5-7

Malom Köz 1-3

Malom Köz 1-3

Malom Köz 5-7

Malom Köz 5-7

Malom Köz 3 – 3.

Malom Köz 6 – 8.

Somogyi Rezső utca 1 – 11.

Somogyi Rezső utca 4 – 8.

Szent László utca 25 – 31.

Várday István utca 1 – 43.

Várday István utca 2 – 32.

Várday István utca 19-21

Várday köz 1 – 1.

Ófehértó

Október 27., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Ady Endre utca 15 – 15.

Alkotmány utca 5-7

Alkotmány utca 18.

Alkotmány utca HRSZ:913/

Alkotmány utca 4 – 100.

Alkotmány utca 3 – 103.

Hrsz. HRSZ:084/

Szent István utca 12/A

Szent István utca 6-8

Szent István utca 6-8

Szent István utca 4 – 10.

Szent István utca 1 – 19.

Váci Mihály utca 17 – 21.

