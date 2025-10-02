október 2., csütörtök

Áramszünet

3 órája

Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére több háztartásban is

Címkék#Opus Titász#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében#áramszünet

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 3-án, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több háztartásban is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet
Sok háztartásban okoz bosszúságot a váratlan áramszünet
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Áramszünet pénteken

Pátroha

  • Október 3., péntek 8.30-tól 16.30-ig:

Hajnal utca 2 – 28.

Hajnal utca 1 – 23.

Kossuth utca -

Kossuth utca 2 – 106.

Kossuth utca 1 – 111.

Külterület 443 – 443.

Széchenyi István utca 4 – 24.

Széchenyi István utca 1 – 11.

Tunyogmatolcs

  • Október 3., péntek 8.30-tól 15.30-ig:

Kossuth Lajos utca hrsz:1160 -

Kossuth Lajos utca 2 – 30.

Kossuth Lajos utca 1 – 45.

Petőfi Sándor utca 2 – 34.

Petőfi Sándor utca 7 – 23.

Rákóczi Ferenc utca 66 – 66.

Rákóczi Ferenc utca 51 – 111.

Széchenyi utca 2 – 2.


 

