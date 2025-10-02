3 órája
Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére több háztartásban is
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 3-án, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több háztartásban is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet pénteken
Pátroha
- Október 3., péntek 8.30-tól 16.30-ig:
Hajnal utca 2 – 28.
Hajnal utca 1 – 23.
Kossuth utca -
Kossuth utca 2 – 106.
Kossuth utca 1 – 111.
Külterület 443 – 443.
Széchenyi István utca 4 – 24.
Széchenyi István utca 1 – 11.
Tunyogmatolcs
- Október 3., péntek 8.30-tól 15.30-ig:
Kossuth Lajos utca hrsz:1160 -
Kossuth Lajos utca 2 – 30.
Kossuth Lajos utca 1 – 45.
Petőfi Sándor utca 2 – 34.
Petőfi Sándor utca 7 – 23.
Rákóczi Ferenc utca 66 – 66.
Rákóczi Ferenc utca 51 – 111.
Széchenyi utca 2 – 2.
