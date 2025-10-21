1 órája
Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hosszú hétvégére! Mutatjuk, hol lesz leállás a szolgáltatásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 22-én szerdán. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében két településén is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet szerdán
Nyíregyháza
- Október 22., szerda 8.00-tól 16.00-ig:
Derkovits Gyula utca 89 – 89.
Dugonics köz HRSZ:6882 -
Dugonics köz 2 – 10.
Dugonics köz 1 – 11.
Dugonics utca 23. -
Dugonics utca 29 – 9001.
Dugonics utca 14 – 38.
Fáy András utca 1 – 19.
Fáy András utca 2 – 20.
Fészek utca 186 – 186.
Hársfa utca 3 – 23.
Hársfa utca 4 – 22.
Hegyi utca 1 – 29.
Hegyi utca 2 – 30.
Legyező utca 2 – 2.
Legyező utca 1 – 1.
Meskó Pál utca 1 – 27.
Meskó Pál utca 2 – 18.
Petrikovics utca 1 – 5.
Petrikovics utca 2 – 12.
Rozsnyó utca 50 – 96.
Rozsnyó utca 43 – 95.
Rozsnyó utca HRSZ:8061 -
Nyírbátor
- Október 22., szerda 8.30-tól 15.30-ig:
Györgyliget 0353/1 hr -
Hrsz. HRSZ:0383 -
Pócsi utca HRSZ:0353 -
Pócsi utca 366 – 366.
Pócsi utca 173 – 173.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Megint változik a benzin és a gázolaj ára, mutatjuk hogy hol lehet még olcsóbban tankolni
Frissítve! Frontális karambol, egy ember életveszélyesen megsérült a szabolcsi balesetben (fotók)