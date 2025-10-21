Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hosszú hétvégére! Mutatjuk, hol lesz leállás a szolgáltatásban

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Sok háztartásban okoz bosszúságot a váratlan áramszünet

Áramszünet szerdán

Nyíregyháza

Október 22., szerda 8.00-tól 16.00-ig:

Derkovits Gyula utca 89 – 89.

Dugonics köz HRSZ:6882 -

Dugonics köz 2 – 10.

Dugonics köz 1 – 11.

Dugonics utca 23. -

Dugonics utca 29 – 9001.

Dugonics utca 14 – 38.

Fáy András utca 1 – 19.

Fáy András utca 2 – 20.

Fészek utca 186 – 186.

Hársfa utca 3 – 23.

Hársfa utca 4 – 22.

Hegyi utca 1 – 29.

Hegyi utca 2 – 30.

Legyező utca 2 – 2.

Legyező utca 1 – 1.

Meskó Pál utca 1 – 27.

Meskó Pál utca 2 – 18.

Petrikovics utca 1 – 5.

Petrikovics utca 2 – 12.

Rozsnyó utca 50 – 96.

Rozsnyó utca 43 – 95.

Rozsnyó utca HRSZ:8061 -

Nyírbátor

Október 22., szerda 8.30-tól 15.30-ig:

Györgyliget 0353/1 hr -

Hrsz. HRSZ:0383 -

Pócsi utca HRSZ:0353 -

Pócsi utca 366 – 366.

Pócsi utca 173 – 173.

