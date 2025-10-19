október 19., vasárnap

Áramszünet

57 perce

Most hétvégén ne főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni a hűtő Nyíregyházán és több településen sem

Címkék#Nyíregyháza#Opus Titász#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 20-án, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet, karbantartás
Áramszünet várható több háztartásban is
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Áramszünet hétfőn

Nyíregyháza

Október 20., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Sikló köz HRSZ:3021 -

Sikló köz 2 – 10.

Sikló köz 3 – 21.

Sikló utca 25. -

Sikló utca 14/A -

Sikló utca HRSZ:0294 -

Sikló utca HRSZ:3016 -

Sikló utca 4 – 9000.

Sikló utca 1 – 31.

Sóstófürdő 12 – 12.

Nyírtelek

Október 20., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Krúdy út 2 – 2.

Krúdy út 1 – 3.

Váci Mihály út 2 – 24.

Váci Mihály út 1 – 37.

Nagykálló

Október 20., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Harangod 3 – 3.

Kossuth Lajos utca HRSZ:03/3 -

Kossuth Lajos utca 118 – 208.

Kossuth Lajos utca 141 – 211.

