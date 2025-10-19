1 órája
Most hétvégén ne főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni a hűtő Nyíregyházán és több településen sem
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 20-án, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet hétfőn
Nyíregyháza
Október 20., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Sikló köz HRSZ:3021 -
Sikló köz 2 – 10.
Sikló köz 3 – 21.
Sikló utca 25. -
Sikló utca 14/A -
Sikló utca HRSZ:0294 -
Sikló utca HRSZ:3016 -
Sikló utca 4 – 9000.
Sikló utca 1 – 31.
Sóstófürdő 12 – 12.
Nyírtelek
Október 20., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Krúdy út 2 – 2.
Krúdy út 1 – 3.
Váci Mihály út 2 – 24.
Váci Mihály út 1 – 37.
Nagykálló
Október 20., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Harangod 3 – 3.
Kossuth Lajos utca HRSZ:03/3 -
Kossuth Lajos utca 118 – 208.
Kossuth Lajos utca 141 – 211.
