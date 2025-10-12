október 12., vasárnap

Áramszünet

1 órája

Hétvégén ne főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni a hűtő, de még a wifi sem sok háztartásban

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 13-án, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet
Áramszünet várható pénteken
Fotó: Shutterstock

Áramszünet hétfőn

Nyíregyháza

  • Október 13., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Gerely utca 6 – 24.

Gerely utca 1 – 23.

Íjász utca 1 – 11.

Tiszavasvári út 37 – 37.

Vitorlás utca 12. -

Vitorlás utca 6 – 14.

Vitorlás utca 3 – 11.

Csaló köz 1 – 1.

Sóstói út 40 – 30752.

Sóstói út 59 – 61.

Kocsord

  • Október 13., hétfő 8.30-tól 15.30-ig:

Deák Ferenc utca 2 – 26.

Deák Ferenc utca 1 – 15.

Dózsa György utca 4 – 46.

Dózsa György utca 1 – 49.

Ecsedi utca HRSZ:0174 -

Hrsz. HRSZ:0169 -

Hrsz. HRSZ:0169 -

Hrsz. HRSZ:0169 -

Hrsz. HRSZ:042/ -

Hrsz. HRSZ:042/ -

Hunyadi János utca 38 – 72.

Hunyadi János utca 33 – 71.

Mogyorós utca 2 – 6.

Mogyorós utca 1 – 11.

Tivadar

  • Október 13., hétfő 8.30-tól 15.30-ig:

Árpád utca 2 – 84.

Árpád utca 1 – 61.

Batthyány utca 1 – 1.

Belterület 240 – 240.

Hrsz. HRSZ:254 -

Hrsz. HRSZ:294 -

Hrsz. HRSZ:144/ -

Kossuth Lajos utca HRSZ:1040 -

Kossuth Lajos utca 28 - 1040

Kossuth Lajos utca 17 - 87

Külterület HRSZ 027/ -

Külterület HRSZ:072/ -

Külterület HRSZ:027/ -

Petőfi Sándor utca 1 – 69.

Petőfi Sándor utca 2 – 210.

Petőfi Sándor utca 54-56 -

Rákóczi utca 2 – 94.

Rákóczi utca 1 – 205.

Szabadság utca 1 – 19.

Szabadság utca 2 – 200.

Táncsics Mihály utca 2 – 20.

Táncsics Mihály utca 1 – 9.

Tiszapart 2 – 630.

Tiszapart 1 – 595.

Tiszapart HRSZ: 285 -

Tiszapart HRSZ:244 -

Tiszapart hrsz: 243 -

Tiszapart Hrsz.:144 -

Tiszapart Hrsz.:325 -

Tiszapart HRSZ: 264 -

Tiszapart HRSZ:237 -

Tiszapart HRSZ:172 -

Tiszapart HRSZ.:168 -

Tiszapart HRSZ:355 -

Tiszapart HRSZ:299 -

Tiszapart HRSZ: 161 -

Tiszapart HRSZ:370 -

Tiszapart HRSZ: 350 -

Tiszapart Hrsz:304 -

Tiszapart HRSZ: 320 -

Tiszapart HRSZ:216 -

Tiszapart HRSZ:205 -

Tiszapart HRSZ:149/ -

Tiszapart HRSZ:405 -

Tiszapart HRSZ:420 -

