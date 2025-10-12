23 perce
Hétvégén ne főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni a hűtő, de még a wifi sem sok háztartásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 13-án, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet hétfőn
Nyíregyháza
- Október 13., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Gerely utca 6 – 24.
Gerely utca 1 – 23.
Íjász utca 1 – 11.
Tiszavasvári út 37 – 37.
Vitorlás utca 12. -
Vitorlás utca 6 – 14.
Vitorlás utca 3 – 11.
Csaló köz 1 – 1.
Sóstói út 40 – 30752.
Sóstói út 59 – 61.
Kocsord
- Október 13., hétfő 8.30-tól 15.30-ig:
Deák Ferenc utca 2 – 26.
Deák Ferenc utca 1 – 15.
Dózsa György utca 4 – 46.
Dózsa György utca 1 – 49.
Ecsedi utca HRSZ:0174 -
Hrsz. HRSZ:0169 -
Hrsz. HRSZ:0169 -
Hrsz. HRSZ:0169 -
Hrsz. HRSZ:042/ -
Hrsz. HRSZ:042/ -
Hunyadi János utca 38 – 72.
Hunyadi János utca 33 – 71.
Mogyorós utca 2 – 6.
Mogyorós utca 1 – 11.
Tivadar
- Október 13., hétfő 8.30-tól 15.30-ig:
Árpád utca 2 – 84.
Árpád utca 1 – 61.
Batthyány utca 1 – 1.
Belterület 240 – 240.
Hrsz. HRSZ:254 -
Hrsz. HRSZ:294 -
Hrsz. HRSZ:144/ -
Kossuth Lajos utca HRSZ:1040 -
Kossuth Lajos utca 28 - 1040
Kossuth Lajos utca 17 - 87
Külterület HRSZ 027/ -
Külterület HRSZ:072/ -
Külterület HRSZ:027/ -
Petőfi Sándor utca 1 – 69.
Petőfi Sándor utca 2 – 210.
Petőfi Sándor utca 54-56 -
Rákóczi utca 2 – 94.
Rákóczi utca 1 – 205.
Szabadság utca 1 – 19.
Szabadság utca 2 – 200.
Táncsics Mihály utca 2 – 20.
Táncsics Mihály utca 1 – 9.
Tiszapart 2 – 630.
Tiszapart 1 – 595.
Tiszapart HRSZ: 285 -
Tiszapart HRSZ:244 -
Tiszapart hrsz: 243 -
Tiszapart Hrsz.:144 -
Tiszapart Hrsz.:325 -
Tiszapart HRSZ: 264 -
Tiszapart HRSZ:237 -
Tiszapart HRSZ:172 -
Tiszapart HRSZ.:168 -
Tiszapart HRSZ:355 -
Tiszapart HRSZ:299 -
Tiszapart HRSZ: 161 -
Tiszapart HRSZ:370 -
Tiszapart HRSZ: 350 -
Tiszapart Hrsz:304 -
Tiszapart HRSZ: 320 -
Tiszapart HRSZ:216 -
Tiszapart HRSZ:205 -
Tiszapart HRSZ:149/ -
Tiszapart HRSZ:405 -
Tiszapart HRSZ:420 -
